Комисарят на ЕС по отбрана към Мъск: Ако не изпълниш договорите за Украйна, по които ти плащаме, сменяме изцяло Starlink с наши проекти

Комисарят по отбраната на ЕС Андриус Кубилиус предупреди, че сателитната мрежа Starlink, собственост на компанията SpaceX на Илон Мъск, рискува да загуби доверието на Европа, ако не изпълни договорите, финансирани от страните от ЕС, подкрепящи Украйна. В интервю за испанското издание Democrata той посочи, че GOVSATCOM може да стане достъпна за Киев през 2027 г., докато сателитната мрежа IRIS на ЕС се очаква да започне да функционира от 2029 г.

GOVSATCOM (Governmental Satellite Communications) е ключов компонент на Космическата програма на Европейския съюз, който осигурява сигурни, защитени и рентабилни сателитни комуникации за правителствени, граждански и военни нужди.

Проектът IRIS (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellite) е новата стратегическа спътникова конвелация на ЕС, създадена като суверенен отговор на мрежите Starlink на SpaceX и Kuiper на Amazon. Това е третата мащабна космическа програма на ЕС след навигационната система Galileo и програмата за наблюдение на Земята Copernicus. Тя има за цел да осигури на Европа независима, високоскоростна и изключително сигурна сателитна комуникация.

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Андриус Кубилиус: ЕС плаща за Украйна по договори за Starlink, той не е "подарък" от Мъск

В интервюто пред кореспондента на Democrata в Брюксел Кубилиус подчерта, че услугите и сателитните данни на Starlink, предоставяни на Украйна, не са „подарък“ от Илон Мъск или САЩ, а са обезпечени с договори, плащани с европейски средства от страните в ЕС.

Украйна официално се оплака през октомври, че дроновете, движещи се над определена скорост, губят интернет връзка, и обяви, че САЩ са спрели Starlink/военната верися Starshield, поставяйки пречка пред важни операции на фронта. Белият дом и Мъск си прехвърляха топката кой е отговорен. В крайна сметка услугата бе възстановена. Американският президент Доналд Тръмп и досега отказва да отговори кой е бил отговорен.

Снимка: Envato

Еврокомисарят Кубилиус заяви, че ако европейските държави започнат да изпитват несигурност или загубят доверие в предвидимостта на услугите на Starlink поради прекъсвания, самата компания SpaceX ще претърпи сериозни последици на европейския пазар, към който има търговски интерес.

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Проектът IRIS на ЕС

Ситуацията засилва амбицията на ЕС да развие своя независима суверенна сателитна мрежа - проекта IRIS, чиято първа фаза се планира да бъде оперативна до 2029 г. Мрежата ще предоставя криптирана и устойчива на кибератаки и заглушаване връзка за военни мисии, правителствени нужди, дипломатически корпуси и разузнавателни служби.

Освен за държавни цели, IRIS ще предлага високоскоростен широколентов интернет за масовия пазар, бизнеса и за попълване на „белите петна“ (региони без обхват) в Европа и Африка.

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Системата ще бъде мултиорбитална, но основното ядро ще се състои от стотици сателити в ниска земна орбита, подобно на Starlink, което гарантира висока скорост. За разлика от съществуващите търговски мрежи, IRIS ще интегрира напреднали технологии за сигурност, включително квантово разпределение на ключове (QKD) чрез европейската инициатива EuroQCI, което прави прехващането на данни практически невъзможно.

Проектът се изпълнява чрез публично-частно партньорство. Европейската комисия възложи изграждането на консорциума SpaceRISE, в който влизат водещи европейски космически и телекомуникационни гиганти: Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, Hispasat, Eutelsat, SES. Проектът се оценява на милиарди евро, като се финансира съвместно от бюджета на ЕС, Европейската космическа агенция (ESA) и частни инвестиции от консорциума. Договорите бяха финализирани в края на 2024 г., а първите сателити се очаква да започнат работа до 2029 г., за да осигурят пълна независимост на Европа в Космоса.

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