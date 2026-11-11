Original Enigma Voices отново в България през 2027 г.!

Original Enigma Voices се завръща пред българската публика с Chapter 2 - изцяло ново визуално шоу, което ще очарова както зрителите, откриващи спектакъла за първи път, така и верните фенове, които преди две години преживяха Chapter 1 в НДК. На 6 април 2027 г. в Зала 1 на НДК любимите хитове на Enigma ще прозвучат с бенд на живо, оркестър и танцов ансамбъл в изцяло преобразена сценична среда.

Любимата музика е отправната точка. Новата глава е в нейното сценично пресъздаване: хореография, светлинни картини и символични образи превръщат отделните изпълнения в цялостно музикално-визуално преживяване.

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В продължение на 120 минути многопластовите вокали, електронният звук и етно мотивите се разгръщат с акомпанимента на бенд и оркестър. Танцовият ансамбъл добавя движение към музикалния разказ, а сцената се преобразява чрез светлина, мрак, мъгла и фигури в характерни одежди с качулки.

Зад новата продукция стои Йенс Гад - композитор, китарист и продуцент, работил непосредствено с основателя на Enigma Майкъл Крецу. Приносът му към оригиналните студийни записи включва китарни партии, съавторство, аранжименти и звукозаписна работа. Сред албумите, по които двамата си сътрудничат, са "The Cross of Changes", "The Screen Behind the Mirror" и "Voyageur". Неговият опит свързва Chapter 2 с творческата история и характерното звучене на Enigma.

За публиката от Chapter 1 това е покана да се завърне към любимите хитове и да ги види в нова светлина. За зрителите, които идват за първи път - възможност да се потопят в музикален свят, който продължава да привлича поколения слушатели.

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За Enigma Original Voices

Enigma е студийният проект на Майкъл Крецу, придобил световна популярност със съчетанието на електронна музика, григориански песнопения, етно мотиви, църковни камбани и орган.

През 2018 г. DC Music създава самостоятелната концертна продукция Original Enigma Voices, работейки с вокалисти, участвали в студийните записи на Enigma. Chapter 2 развива продукцията с нова визуална концепция и поставя знаковия репертоар в центъра на двучасов сценичен спектакъл.

Билети за концерта Original Enigma Voices: Chapter 2 в Зала 1 на НДК на 6 април 2027 г. могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/ на цени от 35 € до 70 €. Деца до 7-годишна възраст влизат без билет, но нямат право да ползват отделно седящо място.