700 км над Земята: Първи непрофесионален астронавт се разходи в Космоса (ВИДЕО)

Бизнесменът милиардер Джаред Айзъкман стана първият непрофесионален астронавт, който се разхожда в Космоса. Той е част от първата частна космическа екскурзия на компанията SpaceX, чийто основател е Илон Мъск.

Ракетата на мисията Polaris Dawn бе изстреляна на 10 септември, а днес Айзъкман и служителката на SpaceX Сара Гилис излязоха от космическия кораб Crew Dragon за двучасова разходка в открития космос.

"Вкъщи всички имаме много работа за вършене, но оттук Земята със сигурност изглежда като перфектен свят", каза той, докато излизаше от кораба - на височина около 700 км над Земята.

Айзъкман финансира мисията, която ще върне екипажа на Земята в събота, 14 септември, съобщи BBC.

