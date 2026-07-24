За първи път в историята на НАТО украинските ВМС получиха правото да командват силите на Алианса

За първи път в историята на НАТО украинските военноморски сили получиха правото да командват сили на Алианса, съобщиха от ВМС на страната. По време на украинско-американското учение „Морски бриз 2026“ щабът за противоминни действия на 1-ва дивизия на корабите за противоминни действия на украинските ВМС успешно е преминал оценката по ниво 2 на НАТО (NEL-2). Подразделението е получило оценката „Годно за изпълнение на мисии“.

В официалния документ е обяснено, че оценката по NEL-2 се фокусира не само върху оперативната съвместимост, както на ниво 1, но и върху пълната оперативна готовност на дивизията. Успешното завършване на това ниво потвърждава, че подразделението е способно да изпълнява бойни мисии в съответствие със стандартите на Съюзническото командване за операции.

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НАТО потвърждава - Украйна има способност да командва и контролира подчинени многонационални сили

„За първи път в историята на съвременния украински военноморски флот единица беше официално интегрирана в Системата за командване и контрол на НАТО за противоминни мерки по море. Това означава, че Украйна вече разполага с потвърдена от Алианса способност да командва и контролира подчинени многонационални сили, да взаимодейства на нивото на Постоянната група на НАТО за противоминни мерки и да изпълнява пълния спектър от мисии за противоминни мерки по море“, се посочва в изявлението.

The Ukrainian Navy has, for the first time, gained the authority to command NATO forces during mine countermeasure operations. Following Sea Breeze 2026, its mine warfare staff received NATO’s highest evaluation and was integrated into the Alliance’s command structure. #NATO pic.twitter.com/xMLR98L1do — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 24, 2026

„Готовността за изпълнение на мисии“ е сложен, многопластов процес, който изисква огромни усилия, отбелязва Военноморският флот. От началото на пълномащабната руска инвазия, по време на активната фаза на войната, украинските моряци се обучават вече три години, прилагат доктрините на Алианса и придобиват необходимите способности.

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„Този резултат е още едно неоспоримо доказателство, че украинските въоръжени сили, и по-специално украинските военноморски сили, не само възпират врага, но и продължават своята стабилна интеграция в евроатлантическата архитектура на сигурността на нивото на най-добрите военноморски сили в света“, подчертаха от ВМС на Украйна.

"Морски бриз 2026"

Прессекретарят на украинските военноморски сили, капитан II ранг Дмитро Плетенчук, обяви, че в Обединеното кралство се провеждат международните военноморски учения "Морски бриз 2026" (Sea Breeze 2026).

Представители на украинския военноморски флот участват в ученията, тъй като се подготвят за мащабна следвоенна операция по разминиране в Черно море, която ще продължи години наред. Плетенчук, цитиран от УНИАН, каза, че за украинските моряци учението е преди всичко обмен на опит и възможност за работа в международна среда.

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