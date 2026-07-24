10 загинали и близо 100 ранени след руски удар по полигон в Киевска област (СНИМКИ)

Русия е нанесла ракетен удар по тренировъчен полигон в Киевска област, където по това време се е провеждало изложение на отбранителна продукция. Това съобщи основателят на компанията за производство на дронове First Contact Валерий Боровик, според когото атаката е била целенасочена.

"Най-вероятно това беше удар по конкретно събитие. За съжаление има загинали и значителни разрушения", заяви той.

От Съвета на отбранителната промишленост на Украйна потвърдиха, че поразеният обект е бил място, на което са присъствали представители на украинския военно-промишлен комплекс. Организацията призова да не се разпространява информация за подробностите около инцидента, като местоположението на изложението не беше официално оповестено. Още: Поптодорова: Тръмп и администрацията променя отношението си към Украйна. Той трябва да плати на Иран (ВИДЕО)

Изпълняващият длъжността ръководител на Киевската областна военна администрация Руслан Олейник уточни, че ракетата е ударила територията на частен полигон в Бучанския район, където са се провеждали организирани мероприятия.

Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко съобщи, че при удара са загинали 10 души, а близо 100 са ранени. По случая е образувано наказателно производство за евентуално ненадлежно изпълнение на служебните задължения при организацията и провеждането на събитието.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че на мястото продължават аварийно-спасителните операции. Той отново призова съюзниците на Украйна да ускорят доставките на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Още: За първи път в историята на НАТО украинските ВМС получиха правото да командват силите на Алианса

"Жестоки удари срещу хора, за които Русия трябва да понесе отговорност. Русия отдавна не се съобразява нито с международните норми, нито с човешките ценности. Единственото, което я интересува, е да продължи да убива. Важно е и нашите партньори да осъзнават напълно, че защитата на човешкия живот зависи и от тях. Ракетите за системите "Пейтриът" са приоритет номер едно", заяви Зеленски.