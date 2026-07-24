Нещо странно се случва на Марс: учените не могат да обяснят мистериозните трусове

Учени, анализирали данни от мисията InSight на НАСА, стигнали до заключението, че не всички трусове на Марс имат един и същ произход. Някои трусове могат да бъдат обяснени с тектонични процеси или удари на метеорити, но има отделна група сеизмични събития, чиято природа остава неизвестна. Това стана известно от ново проучване, публикувано в arXiv.

Мистериозните трусове на Марс

По време на работата си на Марс, космическият апарат InSight е регистрирал над две хиляди сеизмични събития. Техните магнитуди обикновено са варирали от 1,5 до 4,5, въпреки че най-мощното сеизмично събитие, регистрирано от марсохода S1222a, е достигнало магнитуд 4,7.

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Изследователите анализирали спектралните характеристики на сеизмичните сигнали – тяхната амплитуда, продължителност, честотен състав, затихване при висока честота и характеристики на разпространение на вълните в кората и мантията на Марс. Това им позволило да предложат опростена класификация на марсианските тумблерни вълни въз основа на вероятния им източник.

Първата категория включва тектонични марсотруси. Повечето от тях произхождат от разломната зона Церберов ръб, един от най-активните региони на Марс. Учените смятат, че тези трусове са свързани с геоложки процеси в рамките на планетата.

Втората група включва събития, причинени от удари на метеорити. Някои от тези удари бяха потвърдени благодарение на орбитални изображения, които разкриха нови кратери. Изследователите също така предполагат, че най-мощният Mars Trooper, регистриран от InSight, може да е резултат от удар на голям метеорит, въпреки че това все още не е окончателно потвърдено.

Третата група – високочестотните марсотруси, предизвикаха най-голям интерес. Тези събития не можеха да бъдат приписани нито на тектонични процеси, нито на удари на метеорити. Проучването отбелязва, че тези явления споделят общи характеристики и вероятно се срещат в един и същ регион на Марс, но механизмът, по който се случват, остава неизвестен.

Изследователите също така отбелязаха, че сигналите от тези марсотруси се различават от тези, които обикновено се наблюдават по време на тектонична активност. Това предполага, че те може да са причинени от друг процес, който предстои да бъде определен.

Припомняме, че половин век след историческата мисия „Викинг“, учените отново се върнаха към един от най-противоречивите въпроси в космическите изследвания. Някои изследователи смятат, че космическият апарат на НАСА може да е открил признаци на живот на Марс, но тези открития бяха отхвърлени по онова време поради различно тълкуване на данните.

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Въпросът е защо тогава учените са решили, че животът не съществува? Решаващият аргумент беше друг инструмент – газов хроматограф-масспектрометър (GCMS). Той не откри органични молекули в тестваните почвени проби. Ето защо повечето учени стигнаха до заключението, че положителният сигнал от биологичния експеримент е с небиологичен произход.

През последните години марсоходи на НАСА многократно са откривали органични молекули на Марс. Това е принудило някои учени да преразгледат архивните резултати от мисията „Викинг“. Някои изследователи предполагат, че инструментите от онова време не са могли да открият всички органични вещества и положителните резултати от биологичния експеримент може да са били преждевременно отхвърлени.

Същевременно други експерти отбелязват, че все още няма убедителни доказателства за съществуването на живот на Марс, а необичайните реакции биха могли да бъдат причинени от химични процеси в марсианската почва.

Междувременно ново изследване разкри, че някога под кората на Марс са текли реки от магма. Според The ​​Guardian това повдига вероятността за съществуване на живот на червената планета и разширява обхвата на планетите, които някога са били обитаеми.

Преди се смяташе, че под вулканите на Марс се крият прости, изолирани магмени камери. Но сега стана ясно, че системата от магмени канали е по-сложна и взаимосвързана.

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