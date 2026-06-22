Мистериозно сияние в центъра на Млечния път породи спекулации за тъмната материя

Необичаен излишък от гама-лъчение е засечен в центъра на Млечния път. Ново проучване показва, че ако това сияние се произвежда от обикновени космически обекти, включително пулсари, то би трябвало да има десетки хиляди такива, почти невидими за съвременните телескопи. Този резултат отново постави на преден план една от най-озадачаващите хипотези на астрофизиката: астрономите може би виждат косвена следа от тъмна материя.

Удивителна светлина в сърцето на галактиката

Астрономите отдавна наблюдават феномен, наречен „Излишък на галактическия център“ – излишък на гама-лъчение около центъра на Млечния път. Това сияние е почти сферично и се простира на хиляди светлинни години. Проблемът е, че няма достатъчно известни източници на радиация, за да се обясни напълно неговата интензивност.

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Гама-лъчите са най-енергийната форма на електромагнитно излъчване. Те могат да бъдат произведени от изключително мощни космически процеси, като звездни експлозии, черни дупки или пулсари. В центъра на Галактиката обаче сигналът се оказа твърде необичаен.

Съответно пред учените изникна въпросът - пулсари или тъмна материя е това, Едно възможно обяснение е, че гама-лъчите се излъчват от голям брой пулсари – бързо въртящи се неутронни звезди, които излъчват енергия. Но нов анализ показва, че за да се обяснят само наблюденията от пулсари, в централната част на Млечния път трябва да има повече от 35 000 такива обекта.

Освен това, те би трябвало да са толкова слаби, че съвременните инструменти са почти неспособни да различат сигнала им от друг възможен източник – тъмната материя.

Екип от изследователи, ръководен от Флориан Лист от Виенския университет и Ник Род от лабораторията „Лорънс Бъркли“, използва алгоритми за машинно обучение.

Учените създадоха повече от милион симулирани гама-лъчеви карти, за да проверят кой сценарий най-добре обяснява мистериозното сияние.

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Как тъмната материя може да създава светлина?

Тъмната материя остава една от най-големите мистерии на съвременната наука. Смята се, че тя съставлява приблизително 85% от цялата материя във Вселената, но въпреки това не излъчва светлина, нито взаимодейства с конвенционалните инструменти по същия начин като обикновената материя. Съществуването му се предполага от гравитационното му влияние върху галактиките и звездите.

Една теория твърди, че частиците на тъмната материя могат да се анихилират взаимно по време на сблъсъци, процес, наречен анихилация. Това може да доведе до образуването на гама-лъчи, които се откриват от телескопи.

Ако тази теория е вярна, мистериозното сияние в центъра на Млечния път може да е едно от първите косвени проявления на тъмна материя.

Защо мистерията все още е неразгадана? Изследователите отбелязват, че новата работа не доказва съществуването на тъмна материя. Това само показва, че обяснението за пулсарите изисква много специфични условия - огромен брой много слаби източници. Флориан Лист нарече излишъка на галактическия център един от най-продължителните спорове в съвременната астрофизика.

Бъдещи наблюдения с по-точни космически телескопи може да помогнат да се определи какво точно създава мистериозния гама-лъчев сигнал в центъра на Галактиката, казват учените. Засега отговорът остава отворен. Може би това е скрита популация от пулсари или може би първият намек за невидима част от Вселената.

Наскоро учени от Университета на Грьонинген, Нидерландия, съвместно с колегите им от Германия, Франция и Швеция, установиха, че нашата галактика Млечен път е обградена от огромен слой тъмна материя, пише Физ.орг, позовавайки се на изследване, публикувано в сп. "Нейчър астронъми". Резултатите от него показват, че по-голямата част от материята - включително тъмната, извън така наречената Местна група галактики не е организирана хаотично, а под формата на гигантска плоска структура.

Преди почти век астрономът Едуин Хъбъл открива, че на практика всички галактики се отдалечават от Млечния път, подчинявайки се на закона на Хъбъл-Льометр. Това е важно доказателство за разширяването на Вселената и за Големия взрив.

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