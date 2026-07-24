Румен Миланов: Не извършаме бойни действия спрямо Иран, САЩ защитават летището и населението около него

Бюджетът е реално една счетоводна сметка, каза депутатът от "Прогресивна България" и ротационен председател на Комисията за контрол на службите и СРСР-тата Румен Миланов в "Още от деня" по БНТ. Той допълни, че картината не е толкова трагична, колкото се представя, но повтори, че дупката от 5,7 млрд. евро се е образувала, защото в държавата няма пари. Миланов отхвърли и критиките на опозицията срещу бюджета:

"Майчинските и, извинявайте, може би не съм точен, и детските, които са визирани, те остават на същото ниво, които бяха миналата година. Замразени. Това казвате. Да, замразени са. Не са намалени, защото няма откъде", каза той.

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Миланов определи критиките на опозицията към бюджета и исканията им като мечти, за които няма пари. Даде и пример с предложение на "Възраждане" да не се гласуват 16 млн. евро за Украйна, които, на практика, вече са били изразходвани: "Тези средства са изразходвани, защото са преведени за Украйна от предходното правителство на 30 март. Да, те влизат в бюджета. Да, няма да се отделят пари за Украйна, каквато е позицията на "Прогресивна България". Но те стоят в бюджета. Т.е. има много такива данни, с които със сигурност много ще се спекулира", каза той.

Румен Миланов отново изтъкна, че в случая със самолетите цистерни, фактът, че ще бъдат базирани на военно летище означава, че това е една по-защитена зона, а от САЩ са предприели всички мерки както за тяхната безопасност, така и за сигурността на хората, които живеят наоколо.

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"Базирани са тези самолети, но за разлика от предната ситуация, те са базирани на военно летище. Военното летище е естествено далеч от граждански обекти, но от гледна точка на защитата, може би това е една от по-защитените зони на нашата територия, от гледна точка на нападение било от Иран, айде, условно да го кажа. Тъй като Съединените Щати там са предприели всички мерки да си запазят самолетите, ще запазят и съответното население. Реакцията на Иран, тя естествено е разбираема, но много добре разбирате, че тези самолети имат своята логистична функция. Ние не извършаме бойни действия спрямо Иран, и нямаме такива намерения, и нямаме такива възможности и такава нагласа да извършаме, така че иранската страна е разбираемо да регира по този начин, но тя е достатъчно разумна, за да предприеме правилните действия", каза Румен Миланов.

Според него, обяснимо е опасението на местните жители, но реакцията им е повече емоционална, отколкото се основава на реални проблеми. Румен Миланов допълни, че може и да се проведе Консултативен съвет по национална сигурност по въпроса с американските самолети. Той обаче изтъкна, че рисковете са били обсъдени от Съвета по сигурността към Министерския съвет, където са били оценени "много по-професионално".

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По повод заводът за барут, който ще се строи с Райнметал, депутатът отново повтори, че за момента страната ни няма средства, с които той да бъде построен. Както и да се направи опит производството да бъде по-високотехнологично, защото в началото се е говорело за военно-транспортна бронирана техника, след което за 155-милиметрови снаряди и чак накрая за барут.

"Освен това, този обект е свързан с разработването на една доста мащабна техническа инфраструктура. Там трябва да се подведат пътища, сигурно това изглежда най-малкото, трябва да се подведе електроснабдяване, трябва да се подведе вода, защото е необходимо за барутното производство, трябва да се подведе канал. Тоест има много неща, които са предмет на едни допълнителни изяснявания и уточнявания“, каза той.

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Миланов подкрепи решението Пламен Тончев да бъде върнат начело на ДАНС. "Господин Тончев първо е човек от кариерата. Човек, който познава много добре ДАНС. Човек, който напусна ДАНС по лични съображения, който отиде в Комисията и близо една година работи. Сега явно премерът е преценил, че той ще има възможност да възстанови баланса в ДАНС. Тоест баланса да се стигне до по-високото ниво на законосъобразни действия в ДАНС. И по тази причина той е предложен за председател на ДАНС", обясни още Миланов.

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