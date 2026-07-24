Заради атаката срещу Славянск: ЕС привиква руския представител в Брюксел

ЕС ще извика постоянния представител на Русия в Брюксел заради руската атака срещу украинския град Славянск, при която бяха нанесени щети и на сградата на почетното латвийско консулство. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“.
Още: ЕС подготвя нови санкции срещу Русия
В допълнение Калас съобщи, че ще предложи нови санкции срещу руския военно-промишлен комплекс. „Безразборните руски атаки срещу Киев и други украински региони водят до цивилни жертви умишлено, а не случайно“, написа тя в социалната мрежа ѝ. По думите ѝ ударът по почетното латвийско консулство в Славянск показва „пълното незачитане на международното право от страна на Москва“. Бившият министър-председател на Естония допълни, че Латвия има пълната подкрепа на Европейския съюз.
Russia’s indiscriminate attacks on Kyiv and other regions cause civilian casualties by design, not by accident.— Kaja Kallas (@kajakallas) July 24, 2026
The strike on Latvia’s Honorary Consulate in Slovyansk underscores Moscow’s utter disregard for international law. Latvia has our full support.
In response, we will…
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен също осъди руските удари по Киевска област и Славянск. „Искам да изкажа своите съболезнования на семействата и близките на жертвите на поредната руска атака срещу Киевска област и Славянск“, написа Фон дер Лайен в X. Тя подчерта, че щетите по латвийското консулство „отново доказват пълното незачитане на дипломацията от руска страна“.
По-рано днес руска ракетна атака уби десетима и рани близо 100 души в Киевска област. Русия също така атакува Славянск с планиращи бомби, като петима души бяха убити, 14 души пострадаха, а част от жилищен блок се срути.
I want to offer my condolences to the families and loved ones of the victims of Russia’s latest attacks in the Kyiv region and in Sloviansk.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 24, 2026
During the strikes, Russia has also destroyed Latvia’s Honorary Consulate.
Once again proving its complete disregard for diplomacy.…
Още: Руското военно министерство опроверга лъжа на Путин за фронта без да иска (ВИДЕО)
Укринформ предаде, че днес силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирали една балистична ракета „Искандер-М/С-400“. Освен това във въздушното пространство на Украйна са били засечени над 90 вражески атакуващи дрона, над една трета от които са били с реактивни двигатели.
Още: Как Путин живее в паралелна реалност и там мир няма: Колекция с примери от Санкт Петербург (ОБЗОР - ВИДЕО)