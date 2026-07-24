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Заради атаката срещу Славянск: ЕС привиква руския представител в Брюксел

24 юли 2026, 21:18 часа 584 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Заради атаката срещу Славянск: ЕС привиква руския представител в Брюксел

ЕС ще извика постоянния представител на Русия в Брюксел заради руската атака срещу украинския град Славянск, при която бяха нанесени щети и на сградата на почетното латвийско консулство. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от „Ройтерс“.

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В допълнение Калас съобщи, че ще предложи нови санкции срещу руския военно-промишлен комплекс. „Безразборните руски атаки срещу Киев и други украински региони водят до цивилни жертви умишлено, а не случайно“, написа тя в социалната мрежа ѝ. По думите ѝ ударът по почетното латвийско консулство в Славянск показва „пълното незачитане на международното право от страна на Москва“. Бившият министър-председател на Естония допълни, че Латвия има пълната подкрепа на Европейския съюз.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен също осъди руските удари по Киевска област и Славянск. „Искам да изкажа своите съболезнования на семействата и близките на жертвите на поредната руска атака срещу Киевска област и Славянск“, написа Фон дер Лайен в X. Тя подчерта, че щетите по латвийското консулство „отново доказват пълното незачитане на дипломацията от руска страна“.

По-рано днес руска ракетна атака уби десетима и рани близо 100 души в Киевска област. Русия също така атакува Славянск с планиращи бомби, като петима души бяха убити, 14 души пострадаха, а част от жилищен блок се срути.

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Укринформ предаде, че днес силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирали една балистична ракета „Искандер-М/С-400“. Освен това във въздушното пространство на Украйна са били засечени над 90 вражески атакуващи дрона, над една трета от които са били с реактивни двигатели.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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