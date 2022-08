Джеф Безос получи зелена светлина за изграждане на нова орбитална станция

Според НАСА съвместният проект на космическа станция на Blue Origin и Sierra Space е много обещаващ и може да се пристъпи към етапа на проектиране на нейните съставни сегменти. Според проекта новата станция ще се състои от множество модули и в готов вид ще бъде съпоставима с МКС. Планира се тя да бъде отдавана под наем за провеждане на различни изследвания, технологични и комерсиални мисии. Първите модули на Orbital Reef ще се отправят в орбита не по-рано от 2027 г.

