Днес Слънцето изхвърли гигантски облаци от хладен газ - какво означава това

Днес, 29 октомври, учени регистрираха огромен протуберанс на Слънцето, според Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания и Института по слънчева земна физика на Сибирския клон на Руската академия на науките.

Протуберанса на Слънцето

Протуберансите са тъмни, относително хладни облаци от газ, които се носят на десетки или стотици хиляди километри над повърхността на звездата. Слънцето ги държи на място с магнитното си поле, но когато станат твърде големи, те могат да се откъснат и да избягат в Космоса.

Формацията, която беше заснета днес от няколко космически телескопа, е с диаметър приблизително 500 000 км. Видеото, публикувано от руски учени, е заснето от телескопа SUVI на спътника GOES-R.

Протуберансите могат да предизвикат силни магнитни бури на Земята. Настоящото изригване е леко извън центъра на планетата. Въпреки това, то все още може да засегне Земята. Първите изчисления и прогнози ще бъдат публикувани на 30 октомври.

Наскоро учени отново направиха прогноза за краха на Слънчевата система. Астрономите са на мнение, че тя ще съществува много по-кратко време, отколкото показваха предишни изследвания. Външните планети, като Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран, може да отлетят по-навътре в Космоса, след като Слънцето се превърне в бяло джудже. Най-вероятно това вече няма да има значение за човечеството, защото нашата планета ще изчезне. Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal Letters, пише Independent.

Векове наред астрономите вярвали, че гравитационното взаимодействие между Юпитер и Слънцето в крайна сметка ще дестабилизира Слънчевата система. Но последните изследвания показват, че както вътрешните, така и външните планети ще имат стабилни орбити за изключително дълго време. Например, орбитите на външните планети, като Уран и Нептун, би трябвало да останат стабилни за квинтилион години. Освен ако няма някаква смущения от обекти извън нашата галактика.

Сега учените са установили, че Слънчевата система ще бъде унищожена много по-рано. След като Слънцето се превърне в бяло джудже, се очаква Слънчевата система да съществува не милиарди милиарди години, а около един милиард години.

След около 5 милиарда години Слънцето ще се превърне в червен гигант, звезда, много по-голяма от нашата планета. След около 3 милиарда години Слънцето ще се превърне в бяло джудже (звезден остатък с размерите на нашата планета), след като загуби голяма част от масата си. Преди се смяташе, че след това планетите в Слънчевата система ще останат в стабилни орбити. Но тези изчисления се основаваха на предположението, че Слънцето ще губи маса равномерно.

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