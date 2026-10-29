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Ясно е кога Компани се завръща за Байерн Мюнхен след припадъка

29 октомври 2026, 20:45 часа 723 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ясно е кога Компани се завръща за Байерн Мюнхен след припадъка

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани няма да се върне на пейката на отбора до международната пауза, която е от 9 до 17 ноември, според Bild. На 23 октомври 40-годишният белгийски треньор загуби съзнание по време на тренировка с втория отбор на Байерн. Той беше хоспитализиран. Изписан е на 28 октомври. Спортният директор на баварците Макс Еберл съобщи, че причината за инцидента е дразнене на мозъчните обвивки.

Компани ще отсъства до средата на ноември

Венсан Компани ще пропусне мачовете от Бундеслигата срещу Борусия Дортмунд на 31 октомври и Майнц 05 на 7 ноември, както и мача от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид на 3 ноември. Асистентът Аарън Данкс ще продължи да изпълнява задълженията си като старши треньор на Байерн Мюнхен, докато Компани отсъства. След припадъка на белгиеца, баварците изиграха 2 мача - победа с 3-1 срещу Фрайбург в Бундеслигата и победа с 6:1 срещу Магдебург във втория кръг за Купата на Германия.

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Венсан Компани

Байерн не направи най-доброто начало на сезона

От началото на сезона Байерн изигра 7 мача в Бундеслигата, в които записа 5 победи и два пъти завърши наравно. Така отборът събра 17 точки. Толкова има и Борусия Дортмунд, който е втори по голова разлика. В Шампионската лига баварците не записаха желания старт. След победата с 5:0 в първия кръг от основната фаза, те записаха 2 равенства - 3:3 с норвежкия Викинг и 2:2 с Арсенал. Това ги поставя на 14-о място с 5 точки.

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Байерн Мюнхен Венсан Компани
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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