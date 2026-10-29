Реал Мадрид взе решение за млада звезда: Желан е от Ман Юнайтед, Арсенал и Челси

Реал Мадрид има една от най-ибтересните политики в световни футбол, що се отнася до развитието на младите си звезди. "Кралете" продават продуктите на своята школа на клубове, в които да се развиват, като залагат ниски откупни клаузи в договорите им. Именно такъв е случаят с централния защитник на Комо Хакобо Рамон. Според италианския журналист Матео Морето, в Реал Мадрид са взели решение да си върнат Рамон на "Сантиаго Бернабеу" през лятото.

Реал Мадрид ще си върне Хакобо Рамон

Хакобо Рамон премина от втория отбор на Реал Мадрид в Комо през лятото на 2025 г. срещу едва 2.5 милиона евро. От тогава той е изиграл 49 мача за клуба, в които вкара 5 гола и даде 1 асистенция. Той беше с основна заслуга за класирането на Комо в Шампионска лига. Според източника, от Реал Мадрид са решили да си го върнат през лятото на 2027 г. Според специализирания сайт "transfermarkt", Рамон е оценен на 45 милиона евро, но "кралете" ще могат да го купят за 9 милиона евро, заради откупната клауза, която са заложили в договора му. По подобен начин те си върнаха Нико Пас през лятото срещу 10 милиона евро, след което го продадоха обратно на Комо за 66 милиона евро.

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Ман Юнайтед, Арсенал и Челси искат Рамон

Реал Мадрид със сигурност ще има нужда да подсили защитната си линия през идния летен трансферен прозорец, като, ако си върне Хакобо Рамон, ще прецени дали да разчита на него или да го продаде. В момента има информации за интерес към него от Висшата лига. Манчестър Юнайтед, Арсенал и Челси най-силно искат Рамон на този етап, но според информациите, Реал Мадрид ще иска около 50 милиона евро за услугите на 21-годишния бранител.

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