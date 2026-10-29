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Екатерина Захариева: Черно море се превърна във високорискова зона заради войната

29 октомври 2026, 19:42 часа 348 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Екатерина Захариева: Черно море се превърна във високорискова зона заради войната

„Неприемливо е и ЕК осъди, както и нашият председател, атаки върху търговски кораби. Всичко това е резултат от войната, която Русия води срещу Украйна. За съжаление, Черно море стана една от високите зони на риск. Ние разполагаме с информацията от партньорските служби и сме готови да подкрепяме България, Румъния и Турция“. Това заяви българският еврокомисар Екатерина Захариева. Повод за коментара й е поредната атака срещу търговски кораб в Черно море.

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Еврокомисията изразява пълна солидарност с България след поредния атакуван кораб близо до българския бряг. Това заяви днес говорител от Брюксел. Комисията е в постоянен контакт с България и Румъния и е готова да работи с държавите членки за запазване на морската сигурност. България не е поискала специфична помощ, уточни още говорителят.

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„Атаките с дронове по търговски кораби, за съжаление, са част от последните нападения, на които ставаме свидетели. Това е опасна и недопустима ескалация, заплаха за регионалната морска сигурност, за интересите на ЕС и за международната общност, която зависи от търговския обмен в Черно море“, казва Кристиан Виганд, говорител на ЕК.

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„Това е резултат от войната на Русия срещу Украйна. Заложени са на карта човешки животи, световната търговия, продоволствената сигурност и критичната инфраструктура. Затова и ЕС настоява за безопасно и отворено Черно море за Украйна и за държавите членки на ЕС“, посочва още Виганд.

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Русия Екатерина Захариева контейнеровоз война Украйна ударени кораби Черно море
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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