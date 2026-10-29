Атаките в Черно море, войната в Украйна и подкрепа от Пеевски: Дебатът Йотова - Гюров (НА ЖИВО)

Кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров се изправят в единствения си предизборен дебат преди балотажа тази вечер по БНТ. До срещата им в национален ефир се стига, след като преди първия тур на 25 октомври двамата не проведоха дебат.

Тогава щабът на Йотова отказа поканата на платформата за независима журналистика "Извън ефир". От екипа ѝ заявиха, че ще изчакат избирателите да определят кои кандидати продължават към балотажа, преди да водят разговори за дебат "в национален ефир".

Гюров прие поканата ден по-рано. Бившият служебен премиер подчерта, че президентската институция изисква отговорност, която, по думите му, "започва с готовността да застанеш пред гражданите".

Дебатът на живо

Противоречията между Йотова и Гюров проличаха още в началото на дебата, когато водещата ги попита как обясняват ниската избирателна активност. Гюров заяви, че избирателите са били плашени с война и врагове, и обеща да не прибягва до подобни послания. Той описа президентската институция като "пиано в хола", покрай което хората минават, но никой не свири на него.

Йотова му опонира, че институцията е функционирала като „едно много добре акордирано пиано". Тя обвини политическите сили, подкрепящи Гюров, че са търсили подкрепата на ДПС за балотажа, и попита какво е било обещано на партията.

В отговор Гюров категорично отрече да е търсил подкрепа от партийните централи или лидерите им. "Никога не сме търсили подкрепа от партийни централи, от партийни лидери. Няма и да търсим", увери той.

Атаките в Черно море

По темата за сигурността в Черно море Йотова заяви, че е поставила въпроса за безопасността на корабоплаването пред ООН и е получила поздравления от други държавни лидери. По думите ѝ тя е очаквала подобно признание и в България. Като пример за предприетите от нея действия посочи свикването на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). За бъдещето тя предложи среща между шестте черноморски държави, на която да бъде договорен мораториум върху бойните действия.

Гюров я обвини, че се е разграничила от резолюция на ООН за прекратяване на военните действия. Йотова възрази, че не става дума за резолюция. Според Гюров КСНС е бил свикан твърде късно, а България е трябвало ясно да назове заплахата и да се присъедини към европейските системи за защита от дронове и ракети. Той обвини правителството, че не е предприело необходимите действия.

Йотова отхвърли твърдението му като невярно и заяви, че кабинетът е присъединил България към европейската програма за защита от дронове.