Учени: Кометите не са донесли живота на Земята

В нов научен труд учени разгледаха идеята дали кометите биха могли да доставят молекулите, необходими за възникването на живота на Земята. Изследователите определят идеята романтична, но малко вероятна.

Опровергаване на хипотезата за кометите

Учени от университета в Кеймбридж са стигнали до заключението, че е малко вероятно кометите да са били източникът на живот на Земята – доставянето на необходимите молекули за възникване на живота от комета би било изключително рядко, почти невъзможно събитие. Резултатите от изследването са публикувани в списанието Scientific Reports.

Изследването се основава на компютърно моделиране: изследователите са проверили дали кометите биха могли да доставят на Земята циановодород (HCN), молекула, необходима за произхода на живота. Оказва се, че поради високата им скорост и стръмния ъгъл на навлизане в атмосферата, органичните молекули почти сигурно биха се изпарили при удара. Дори ако HCN беше достигнал повърхността, необходимата концентрация нямаше да продължи дълго и щеше да има твърде малко време за започване на пребиотични процеси. През първите 500 милиона години от съществуването на Земята е можело да има само няколко подходящи случая.

Водещият автор д-р Ричард Анслоу нарича идеята за „кометен портал към живота“ романтична, но малко вероятна. Според изчисленията на учените обаче, Марс теоретично би могъл да бъде по-подходящо място за подобна доставка поради по-малката си маса и по-тънката си атмосфера. Изследователите обаче също смятат този сценарий за изключително съмнителен. Други възможни източници на градивни елементи на живота включват процеси на самата Земя или удари на астероиди , които са се случвали много по-често от кометите.

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Наскоро телескопът „Евклид“ откри неизвестна досега комета в Слънчевата система. Обсерваторията, пусната в експлоатация през 2023 г., изследва скритото влияние на тъмната материя и тъмната енергия върху обикновената материя във Вселената. За целта телескопът наблюдава формата и движението на милиарди галактики в радиус от 10 милиарда светлинни години. Той не е проектиран да открива комети в Слънчевата система, но въпреки това е открил първата си комета, съобщава Европейската космическа агенция.

Кометите са ледени обекти, останали от формирането на Слънчевата система преди около 4,6 милиарда години. Те произхождат предимно от пояса на Кайпер или облака на Оорт, разположен далеч отвъд орбитата на Нептун.

Космическият телескоп „Евклид“ може да прави изображения на далечни галактики, но не е проектиран да проследява бързо движещи се обекти в Слънчевата система, като например комети. Въпреки това, учените са открили, че той може да открива нови комети в Слънчевата система.