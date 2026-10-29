Учените са изследвали гама-лъчевия взрив GRB 260310A, записан от телескопа Ферми. Слабият първоначален взрив е отстъпил място на ярко послесияние, а наблюденията от страната на Земята са позволили на учените да разпознаят структурата на звездната струя.

Откритието на учените

Първоначалното изригване на необичайния гама-лъчев взрив, GRB 260310A изглеждаше слабо, но последвалото засияние беше сред най-ярките, наблюдавани през последните 20 години. Резултатите от изследването са публикувани в The Astrophysical Journal Letters.

Учените са открили, че Земята не е била „лице в лице“ с експлозията, а по-скоро е наблюдавала мощна звездна струя отстрани, поради което първите сигнали са изглеждали скромни, а по-късно истинската сила на събитието е станала очевидна.

Избухването е продължило приблизително 53 секунди и е било засечено на 10 март 2026 г. от телескопа Ферми на НАСА. След това видимото светлинно сияние се е усилвало в продължение на няколко часа, ставайки по-ярко от галактиката, където е станала експлозията. Три седмици по-късно рентгеновото следсияние също внезапно се е усилило и е останало видимо в продължение на няколко месеца. За да изучи феномена, екип, ръководен от групата на БХианка от университета в Рим Тор Вергата, е използвал мрежа от инструменти - от Чандра и XMM-Newton до Много големия радиотелескоп в Чили.

Наблюденията потвърдиха, че избухването е отбелязало смъртта на масивна звезда и изхвърлянето на струя материал с почти светлинна скорост. Уникална характеристика на GRB 260310A е, че струята не е била насочена към Земята, а далеч от нея – и с забавянето си светлината ставала видима под все по-големи ъгли. Това позволило на учените да „различи“ формата на струята – от външните ѝ ръбове до тясното ѝ, енергично ядро.

Смята се, че експлозията е освободила енергия, еквивалентна на милиард години слънчева радиация, но е била събрана в тесен поток.

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Междувременно стана ясно, че учените са на път да разгадаят защо във Вселената има все по-малко звезди. Китайски учени са установили, че макар образуването на нови звезди във Вселената да е намаляло рязко през последните 4,5 милиарда години, запасите от неутрален атомен водород са останали относително стабилни. Това означава, че Вселената не изчерпва суровините за образуването на нови звезди. Изследването е публикувано в списание Nature Astronomy, съобщава Global Times.

Едно възможно обяснение е, че галактиките постепенно изчерпват студения водороден газ, необходим за образуването на звезди. Ако това беше така, количеството водороден газ би трябвало да намалява заедно със скоростта на образуване на звезди. Новите данни показват, че не е точно така.