Продължава да расте броят на жертвите от страховитата влакова катастрофа в Испания (ВИДЕО)

Броят на загиналите при вчерашния сблъсък между два високоскоростни влака в Испания нарасна до най-малко 74 души, сочат нови данни, оповестени от Комисията за разследване на железопътни инциденти (CIAF) към испанското Министерство на транспорта, предаде Франс прес. В предишната сводка на властите в автономната област Кастилия – Ла Манча, където стана катастрофата, се споменаваше за 69 загинали.

Бивш министър е сред жертвите на влаковата катастрофа в Испания (СНИМКА)

Spain, 2026. What you see is not bad luck, it's a pattern. Today near Urda, Toledo, a Renfe AVE hit a stopped Iryo train at full speed: 68 dead, over 100 injured. Carriages derailed, thrown down a 4-meter embankment. And it's not an isolated case. Nine months ago, the Adamuz disaster killed 46 on the same Madrid-Seville line. Earlier this year, two other deadly crashes in Barcelona and Cordoba. While trains keep derailing, the minister was busy making jokes about Renfe and glamour. — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 28, 2026

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Кралят на Испания Фелипе Шести призова днес за предприемане на "мерки", които да предотвратят нова подобна железопътна катастрофа, пише БТА. "Разследването трябва да установи как и защо се е случила тази катастрофа. Ще трябва също така да се проучат мерките, които трябва да се предприемат, за да не се повтори това", заяви кралят след посещение в болница в Толедо, където се лекуват ранените. Кранове са работили през цялата нощ, за да повдигнат части от останките на влаковете. Спасителите са извадили от един от вагоните тяло, увито в одеяло.

Това е най-смъртоносната железопътна катастрофа в Европа след дерайлирането на влак край Сантяго де Компостела през 2013 г. На гарата в Аточа днес беше положен венец с надпис: „За онези, които не се върнаха. Молим се за вас.“ В Севиля стотици се събраха, за да почетат жертвите. Оцелелите търсят отговори.

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