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Продължава да расте броят на жертвите от страховитата влакова катастрофа в Испания (ВИДЕО)

29 октомври 2026, 20:15 часа 781 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Продължава да расте броят на жертвите от страховитата влакова катастрофа в Испания (ВИДЕО)

Броят на загиналите при вчерашния сблъсък между два високоскоростни влака в Испания нарасна до най-малко 74 души, сочат нови данни, оповестени от Комисията за разследване на железопътни инциденти (CIAF) към испанското Министерство на транспорта, предаде Франс прес. В предишната сводка на властите в автономната област Кастилия – Ла Манча, където стана катастрофата, се споменаваше за 69 загинали.

Бивш министър е сред жертвите на влаковата катастрофа в Испания (СНИМКА)

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Кралят на Испания Фелипе Шести призова днес за предприемане на "мерки", които да предотвратят нова подобна железопътна катастрофа, пише БТА. "Разследването трябва да установи как и защо се е случила тази катастрофа. Ще трябва също така да се проучат мерките, които трябва да се предприемат, за да не се повтори това", заяви кралят след посещение в болница в Толедо, където се лекуват ранените. Кранове са работили през цялата нощ, за да повдигнат части от останките на влаковете. Спасителите са извадили от един от вагоните тяло, увито в одеяло.

Това е най-смъртоносната железопътна катастрофа в Европа след дерайлирането на влак край Сантяго де Компостела през 2013 г. На гарата в Аточа днес беше положен венец с надпис: „За онези, които не се върнаха. Молим се за вас.“ В Севиля стотици се събраха, за да почетат жертвите. Оцелелите търсят отговори.

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Испания Влакове влакова катастрофа
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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