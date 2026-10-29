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Пуснаха под домашен арест кметовете на Белица и Сунгурларе

29 октомври 2026, 21:08 часа 704 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пуснаха под домашен арест кметовете на Белица и Сунгурларе

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кмета на Белица Радослав Ревански и кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов. Магистратите намериха жалбите им за основателни и отмениха определението на Окръжния съд, с което двамата бяха оставени под стража. Ревански ще изтърпява мярката в София, а Гавазов в село Лозарево.

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Според съда може да се направи обосновано предположение за съпричастност на двамата към престъпление, но целите на мярката за неотклонение могат да бъдат постигнати и с домашен арест. Адвокатът на Ревански Илиян Василев заяви, че не е доволен от решението. Според него двамата кметове са невинни и трябва да бъдат освободени, а не поставени под домашен арест.

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Преди заседанието жители на Белица и Сунгурларе се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на кметовете. Скандиранията „Ради, Митко, свобода!“ продължиха и по време на разглеждането на мерките. Двамата са обвинени в престъпен сговор и търговия с влияние заедно с областния лидер на ДПС Христо Широков.

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Белица Домашен арест Сунгурларе Радослав Ревански Димитър Гавазов
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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