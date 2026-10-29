Войната в Иран:

"Аз съм журналистка с прилични доходи, чакам и внуче": Соня Колтуклиева отрече да е говорила за пари по телефона

29 октомври 2026, 20:00 часа 1282 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
"Аз съм журналистка с прилични доходи, чакам и внуче": Соня Колтуклиева отрече да е говорила за пари по телефона

Военно-апелативният съд наложи „подписка“ на служителя на НСО Мартин Варадинов, обвинен за нанесена телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева. В съда станаха ясни нови свидетелски показания – очевидец твърди, че е дочул разговор по телефона на Колтуклиева с друга жена. Една от репликите била: „Действайте, ще ви бъде платено“.

На 22 октомври гардът на НСО е приложил сила и това е причината за травмите на Колтуклиева, реши съдът днес. Тя пострада при опит да отвори вратата на колата на председателя на парламента Михаела Доцова.

Още: "На паднал гражданин трябва да се помогне": Шефът на НСО за инцидента със Соня Колтуклиева

Адвокатът на служителя на НСО казва, че според записите гардът не е блъснал Колтуклиева. „Има 7 видеотехнически експертизи, които показват, че я хваща за ръката, отстранява я и застава с гръб към нея. Всички свидетели заявяват, че не могат да кажат как точно се озовава на земята“, казва Тервел Георгиев, адвокат на Мартин Варадинов.

Защитата посочи и че малко преди инцидента свидетел е чул телефонен разговор между Колтуклиева и жена, която ѝ казва по телефона: „Действайте, после ще ви бъде платено“.

Още: "Действайте, ще ви бъде платено": Свидетел с разказ за странен разговор преди инцидента с Колтуклиева

По телефона пред bTV Колтуклиева отрече да е водила подобен разговор. „Всички виждат, че така тичам след политиците. За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи, дъщеря ми е омъжена за богат човек, и да се хвърля да се самоубивам, при положение че тя очаква първото си дете и аз очаквам да имам внуче?“, казва Соня Колтуклиева.

Според адвоката на Мартин Варадинов той е спазил протоколите за действие. „Съобщението, че отварят вратата на председателя, е сигналът за тревога към екипа. В поведението на своя клиент не виждам никакви пропуски. Единственото, което се коментираше през последните 5 дни, беше, че се бил отстранил от автомобила. Но всъщност това не е така, защото автомобилите трябва да потеглят в кордон – едновременно“, казва Тервел Георгиев. „Това не е частната ѝ кола. Нейното арогантно поведение трябваше да бъде отразено“, казва Колтуклиева. Защо колата остава отключена при влизането на председателя на парламента, на този етап не е известно.

Още: "НСО прекали със силата, Колтуклиева наруши реда": Двойната грешка според ген. Миланов

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дело НСО Соня Колтуклиева Михаела Доцова Мартин Варадинов
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес