"Аз съм журналистка с прилични доходи, чакам и внуче": Соня Колтуклиева отрече да е говорила за пари по телефона

Военно-апелативният съд наложи „подписка“ на служителя на НСО Мартин Варадинов, обвинен за нанесена телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева. В съда станаха ясни нови свидетелски показания – очевидец твърди, че е дочул разговор по телефона на Колтуклиева с друга жена. Една от репликите била: „Действайте, ще ви бъде платено“.

На 22 октомври гардът на НСО е приложил сила и това е причината за травмите на Колтуклиева, реши съдът днес. Тя пострада при опит да отвори вратата на колата на председателя на парламента Михаела Доцова.

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Адвокатът на служителя на НСО казва, че според записите гардът не е блъснал Колтуклиева. „Има 7 видеотехнически експертизи, които показват, че я хваща за ръката, отстранява я и застава с гръб към нея. Всички свидетели заявяват, че не могат да кажат как точно се озовава на земята“, казва Тервел Георгиев, адвокат на Мартин Варадинов.

Защитата посочи и че малко преди инцидента свидетел е чул телефонен разговор между Колтуклиева и жена, която ѝ казва по телефона: „Действайте, после ще ви бъде платено“.

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По телефона пред bTV Колтуклиева отрече да е водила подобен разговор. „Всички виждат, че така тичам след политиците. За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи, дъщеря ми е омъжена за богат човек, и да се хвърля да се самоубивам, при положение че тя очаква първото си дете и аз очаквам да имам внуче?“, казва Соня Колтуклиева.

Според адвоката на Мартин Варадинов той е спазил протоколите за действие. „Съобщението, че отварят вратата на председателя, е сигналът за тревога към екипа. В поведението на своя клиент не виждам никакви пропуски. Единственото, което се коментираше през последните 5 дни, беше, че се бил отстранил от автомобила. Но всъщност това не е така, защото автомобилите трябва да потеглят в кордон – едновременно“, казва Тервел Георгиев. „Това не е частната ѝ кола. Нейното арогантно поведение трябваше да бъде отразено“, казва Колтуклиева. Защо колата остава отключена при влизането на председателя на парламента, на този етап не е известно.

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