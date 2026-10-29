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Путин: Не искаме Черно море да е като Ормузкия проток. Никой не печели във война Русия - Европа (ВИДЕО)

29 октомври 2026, 21:29 часа 22 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Путин: Не искаме Черно море да е като Ормузкия проток. Никой не печели във война Русия - Европа (ВИДЕО)

Русия подкрепя всякакви стъпки, насочени към възстановяване на отношенията с европейските държави и не иска Черно море да се превърне в Персийския залив и Ормузкия проток. Това заяви руският президент Владимир Путин, като коментира телефонния си разговор с финландския президент Александер Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре. В изявления, направени на срещата на върха "Русия – Африка", Путин заяви, че Русия е готова за евентуална война с Европа, макар че не желае такъв конфликт, и предупреди, че ако напрежението ескалира прекалено много, победители няма да има. 

"Защо тогава мнозина не спират да говорят за това, че трябва да се подготвим за война до 30-та година? Е, правилно ли е това или не? Ние, на първо място, сме готови, но не искаме никаква война с Европа. А те, ако някой иска, нека се подготвят. Но засега те не са постигнали целта си да нанесат стратегическо поражение на Русия. Едва ли това ще бъде възможно до 30-та година. А ако нещата стигнат твърде далеч, тогава изобщо няма да има победители. Нека никой да не забравя това“, предупреди той.

„Що се отнася до ситуацията в Балтийско море, този въпрос също беше повдигнат по време на разговора, и то от нашите европейски събеседници. Според мен за това говори преди всичко президентът на Финландия. Е, какво да кажем? Беше казано, че Финландия, както и много други европейски държави, се стреми към спазването и се надява на спазването на международното морско право от всички участници в международните отношения. Ние подкрепяме този подход. А как иначе? В противен случай ще възникне ситуация, подобна на тази, която се създаде в Ормузкия пролив. Дали някой иска в Балтийско море да възникне същата ситуация, както в Персийския залив или в Ормузкия пролив? Не знам. Ние не искаме такова нещо. Но ще отговорим на всяко предизвикателство“, каза още Путин.

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„По повод телефонните разговори с представители, или по-скоро с държавните ръководители на страни от Европейския съюз – от Финландия и от Норвегия – те веднага в началото на разговора подчертаха, че не представляват ЕС като организация, а ми се обаждат в лично, така да се каже, качество. Но разговорът се състоя по тяхна инициатива и наистина бяха повдигнати редица въпроси. Знам, че след това се появиха и критики по техен адрес, но не е наша работа да преценяваме дали това е правилно или не. Аз смятам, че е правилно. В крайна сметка в Европа има хора, които не искат да нанесат стратегическо поражение на Русия, както някои, а искат да установят някакъв конструктивен диалог", добави той.

"И ние подкрепяме всякакви стъпки, насочени към възстановяването на пълноценни и всеобхватни отношения със страните от Европа. Или с всички заедно под формата на известната организация ЕС, или на двустранна основа – моля, за нас няма значение как те ще пожелаят“, заяви Владимир Путин на съвместна пресконференция с президента на Бурунди Еварист Ндайишимие.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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