Путин: Не искаме Черно море да е като Ормузкия проток. Никой не печели във война Русия - Европа (ВИДЕО)

Русия подкрепя всякакви стъпки, насочени към възстановяване на отношенията с европейските държави и не иска Черно море да се превърне в Персийския залив и Ормузкия проток. Това заяви руският президент Владимир Путин, като коментира телефонния си разговор с финландския президент Александер Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре. В изявления, направени на срещата на върха "Русия – Африка", Путин заяви, че Русия е готова за евентуална война с Европа, макар че не желае такъв конфликт, и предупреди, че ако напрежението ескалира прекалено много, победители няма да има.

Putin: Does someone want the Baltic Sea to become like the Persian Gulf or the Strait of Hormuz? I don't know. We don't want that. https://t.co/N9jQADXCpP — Clash Report (@clashreport) October 29, 2026

"Защо тогава мнозина не спират да говорят за това, че трябва да се подготвим за война до 30-та година? Е, правилно ли е това или не? Ние, на първо място, сме готови, но не искаме никаква война с Европа. А те, ако някой иска, нека се подготвят. Но засега те не са постигнали целта си да нанесат стратегическо поражение на Русия. Едва ли това ще бъде възможно до 30-та година. А ако нещата стигнат твърде далеч, тогава изобщо няма да има победители. Нека никой да не забравя това“, предупреди той.

Putin on Europe: Many are talking about preparing for war by 2030. First of all, we are ready, but we do not want any war with Europe. If they want to prepare, let them prepare. If things go too far, there will be no winners at all. Let no one forget that. https://t.co/znNkQ11Dy1 — Clash Report (@clashreport) October 29, 2026

„Що се отнася до ситуацията в Балтийско море, този въпрос също беше повдигнат по време на разговора, и то от нашите европейски събеседници. Според мен за това говори преди всичко президентът на Финландия. Е, какво да кажем? Беше казано, че Финландия, както и много други европейски държави, се стреми към спазването и се надява на спазването на международното морско право от всички участници в международните отношения. Ние подкрепяме този подход. А как иначе? В противен случай ще възникне ситуация, подобна на тази, която се създаде в Ормузкия пролив. Дали някой иска в Балтийско море да възникне същата ситуация, както в Персийския залив или в Ормузкия пролив? Не знам. Ние не искаме такова нещо. Но ще отговорим на всяко предизвикателство“, каза още Путин.

Putin: Does someone want the Baltic Sea to become like the Persian Gulf or the Strait of Hormuz? I don't know. We don't want that. https://t.co/N9jQADXCpP — Clash Report (@clashreport) October 29, 2026

„По повод телефонните разговори с представители, или по-скоро с държавните ръководители на страни от Европейския съюз – от Финландия и от Норвегия – те веднага в началото на разговора подчертаха, че не представляват ЕС като организация, а ми се обаждат в лично, така да се каже, качество. Но разговорът се състоя по тяхна инициатива и наистина бяха повдигнати редица въпроси. Знам, че след това се появиха и критики по техен адрес, но не е наша работа да преценяваме дали това е правилно или не. Аз смятам, че е правилно. В крайна сметка в Европа има хора, които не искат да нанесат стратегическо поражение на Русия, както някои, а искат да установят някакъв конструктивен диалог", добави той.

Putin on Europe: We support any steps aimed at restoring full-fledged relations with European countries. Whether with all of them together through the EU or bilaterally, it makes no difference to us. Whatever they prefer. https://t.co/nOBoQ1z3vZ — Clash Report (@clashreport) October 29, 2026

"И ние подкрепяме всякакви стъпки, насочени към възстановяването на пълноценни и всеобхватни отношения със страните от Европа. Или с всички заедно под формата на известната организация ЕС, или на двустранна основа – моля, за нас няма значение как те ще пожелаят“, заяви Владимир Путин на съвместна пресконференция с президента на Бурунди Еварист Ндайишимие.