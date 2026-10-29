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Грешникът от финала заяви при какви обстоятелства Аржентина щеше да стане световен шампион

29 октомври 2026, 21:01 часа 610 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Грешникът от финала заяви при какви обстоятелства Аржентина щеше да стане световен шампион

Енцо Фернандес, който си изкара червен картон на финала на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, разкри при какви обстоятелства Аржентина е щяла да спечели Мондиал 2026. Според него Испания закономерно е вдигнала световната титла, но ако се беше стигнало до изпълнение на дузпи във финала, който изиграха двете страни, родината му е щяла да бъде победител за втори пореден път.

Енцо Фернандес: "Имахме Емилиано Мартинес"

Ето какво каза Енцо Фернандес: "Испания заслужено стана световен шампион. Въпреки това, ако бяхме стигнали до дузпи във финала, ние щяхме да спечелим титлата. Имахме Емилиано Мартинес, а всички знаем, че той никога не се проваля при изпълнение на дузпи. Дибу игра цялата елиминационна фаза със счупен пръст. Невероятно е как успя да го направи. Та той дори нямаше никаква чувствителност в него. Това беше лудост.

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Енцо Фернандес

"Не се чувствах добре във футболно отношение"

Но това е Дибу, който е животно. Как бих оценил представянето си на Мондиала? Със седем от десет. Чувствах се добре в първия мач, във втория бях горе-долу, но в третия вече не бях добре. Не се чувствах добре във футболно отношение. Физически бях добре, защото бях записал доста мачове във Висшата лига и бях играл на всеки три дни. Но с напредването на турнира започнах да се уморявам и физически".

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Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026 Енцо Фернандес
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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