Великобритания обяви рекорден пакет военна помощ за Украйна

Великобритания обяви допълнителни 10 милиарда паунда икономическа и военна подкрепа за Украйна. Според Министерството на финансите това е най-големият пакет финансова подкрепа за Киев от Обединеното кралство, като съобщението идва на фона на продължаващите руски бомбардировки срещу енергийната инфраструктура на страната преди зимата.

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Премиерът Анди Бърнам и канцлерът Джон Хили съобщиха решението на украинския президент Володимир Зеленски в телефонен разговор сутринта на 28 октомври, преди Хили да го обяви на парламента в бюджета. Хили каза на законодателите, че 10-те милиарда паунда ще бъдат „базирани на заеми, гаранции за експортно финансиране и 500 милиона паунда спешно военно финансиране за тази зима“, съобщи Ройтерс.

7 милиарда паунда са за икономическа подкрепа за три години

Икономическата подкрепа от 7 милиарда паунда ще бъде предоставена в рамките на три години. Тя включва до 5,5 милиарда паунда гаранции от Световната банка и безвъзмездна помощ от 500 милиона паунда за кризисния инструмент на Международната асоциация за развитие на Световната банка, който се очаква да мобилизира 1,5 милиарда паунда подкрепа за Украйна. Пакетът се състои предимно от гаранции и заеми, а не от паричен трансфер от 7 милиарда паунда, според описанието на Хейли пред парламента.

3 милиарда паунда повече за оръжия

Капацитетът на британското експортно финансиране (UKEF) за Украйна ще се увеличи с 3 милиарда британски лири, като приоритет ще бъде военната подкрепа, с което общото покритие на UKEF ще достигне 6,5 милиарда британски лири. Експортното финансиране е подкрепено от правителството финансиране за покупки от британски износители, така че 3-те милиарда британски лири са капацитет за харчене, а не военна субсидия.

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Зеленски заяви, че подкрепата за износ ще бъде използвана предимно за закупуване на оръжия. Той каза, че финансирането е в допълнение към годишната помощ, която Великобритания вече предоставя.

500 милиона паунда за зимна противовъздушна отбрана

Пакетът включва и 500 милиона паунда допълнителна военна подкрепа от Министерството на отбраната за запълване на спешни пропуски в противовъздушната отбрана на Украйна тази зима, в отговор на руските атаки срещу критична инфраструктура. Министерството на финансите заяви, че заедно със 750 милиона паунда, вече отпуснати от заема за ускоряване на извънредните приходи на Обединеното кралство, това увеличава британската военна подкрепа за Украйна тази година до 4,3 милиарда паунда.

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Украйна изпитва остър недостиг на ракети-прехващачи за противовъздушна отбрана, тъй като Русия засилва ударите си, съобщава Clash Report. Бърнам също лобира във Вашингтон за ракети Patriot за Украйна, а Великобритания наскоро изпрати още ракети Storm Shadow.

Общите ангажименти достигат 35 милиарда британски лири

Пакетът е в допълнение към 3-те милиарда паунда годишно за военна подкрепа, с която Обединеното кралство се е ангажирало към Украйна поне до 2030-31 г. или за толкова дълго, колкото е необходимо. С новото съобщение, правителството твърди, че е ангажирало общо 35 милиарда паунда за Украйна: 16 милиарда паунда военна подкрепа, включително приноса на Обединеното кралство за извънреден заем за ускоряване на приходите в размер на 2,26 милиарда паунда, до 12,6 милиарда паунда невоенна подкрепа, включително двустранна помощ и фискални гаранции, както и лимит от 6,5 милиарда паунда за експортно финансиране, чрез UK Export Finance, за проекти за възстановяване и отбрана. Общата сума съчетава безвъзмездни средства, гаранции и финансови лимити, така че не става въпрос за 35 милиарда паунда парични трансфери.

Зеленски приветства пакета

Зеленски нарече пакета „наистина силна и много навременна стъпка“, идваща „точно в момент, когато Русия трябва да види и почувства, че Украйна няма да бъде оставена сама“, в публикация в социалните медии и каза, че той и Бърнам са обсъдили и санкции срещу Русия.

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Бърнам заяви, че пакетът „не бива да оставя никого под съмнение относно нашата непоколебима подкрепа, колкото е необходимо“. Хийли каза: „Днес изпращаме ясно послание до Москва: Великобритания ще бъде до Украйна толкова дълго, колкото е необходимо“, според CNBC.

Съобщението идва след посещението на Зеленски на Даунинг стрийт на 14 октомври, когато Бърнам представи нов пакет леки многоцелеви ракети. Подкрепата е оформена в рамките на 100-годишното партньорство между Обединеното кралство и Украйна, което ангажира Великобритания с годишна военна помощ от не по-малко от 3 милиарда британски лири до 2030-31 г.

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