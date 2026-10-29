Европейска сонда наблюдава двоен астероид за първи път, чиято орбита е променена от човешка дейност

Европейската сонда „Хера“, предназначена за планетарна отбрана, продължава приближаването си към двойната система Дидимос. В ново изображение за първи път тя идентифицира два астероида - мишени в системата Дидимос поотделно.

Двойният астероид Дидимос

По време на изображението двойката е била на приблизително 197 милиона километра от Земята. Монохромната камера на „Хера“ е заснела изображенията на Дидимос и Диморфос от разстояние 1280 километра.

Това изображение разкрива за първи път по-малкия астероид Диморфос. Преди това космическият апарат беше виждал системата само като една точка. Сега, въпреки че Диморфос се състои само от един пиксел, той е ясно отделен от родителското си тяло.

Диморфос има диаметър от 151 метра, приблизително колкото Великата пирамида в Гиза. Дидимос има диаметър от 780 метра, малко по-малък от Бурдж Халифа. Астероидите обикалят на средно разстояние от 1,15 километра, като Диморфос обикаля около родителското си тяло със скорост приблизително 18 см/с.

„За първи път виждаме през очите на Хера точно същата двоична астероидна система, за която е проектирана тази мисия“, добавя ръководителят на мисията Иън Карнели.

Според него на 25 ноември ще бъдат публикувани първите подробни изображения на Диморфос – първия обект в Слънчевата система, чиято орбита е била значително променена от човешката дейност.

На 26 септември 2022 г. Диморфос става цел на експеримент за планетарна защита: космическият апарат DART на НАСА се сблъсква с него при скорост от 6,1 км/с. Създава се следа от отломки с дължина 10 000 км, а орбитата на астероида се забавя с приблизително 33 минути.

Остават въпроси: какво се е случило със самия астероид след удара? Останал ли е кратер или тялото е променило формата си? През следващите месеци Hera ще проведе подробно проучване на мястото на катастрофата, ще изстреля два CubeSat-а и след това ще се приземи.

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Наскоро астрономите обявиха, че са каталогизирали 40 000-ния астероид, приближаващ се до Земята. Това съобщение бележи важен етап в откриването на космически скали, обикалящи около Земята, и според учените подчертава заплахата, която космическите тела представляват за нашата планета, съобщава списание Skyatnight.

Близоземните астероиди могат да имат диаметър от няколко метра до няколко километра и да се движат по орбити, които ги доближават до Земята. Това ги прави обекти от голям интерес както за учените, така и за експертите по планетарна защита. Отбелязва се, че астероидът е скалист остатък от формирането на Слънчевата система преди повече от 4 милиарда години.