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Украйна унищожи два руски Су-34

29 октомври 2026, 20:14 часа 1203 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украйна унищожи два руски Су-34

Украйна съобщава, че е унищожила два руски изтребителя-бомбардировачи Су-34. Това е станало при ракетен удар срещу военновъздушната база Мариновка в Волгоградската област на Русия, като е използвала своята крилата ракета „Дълъг Нептун“. Информацията е на известния телеграм канал "Досието на шпионина", който редовно съобщава за резултатите от такива операции - тя беше потвърдена от украинския генщаб в официалните му профили в Телеграм и Facebook.

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Су-34 е един от основните самолети, които Русия използва за хвърляне на насочени планиращи бомби върху украински градове и позиции на фронтовата линия. Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) представи оценка, че към 22 октомври Русия е имала в експлоатация около 140 Су-34. От началото на пълномащабната война ГУР има данни за 43 унищожени и още 7 повредени такива самолета, без да се броят сегашните 2. Смята се, че Русия произвежда 14-18 Су-34 годишно.

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Русия СУ-34 война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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