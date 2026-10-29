Марсоходът на НАСА откри нещо на Марс, което може да убива хора

Марсоходът на НАСА откри частици на Червената планета с диаметър около 100 нанометра. Това е около 500 пъти по-тънко от човешки косъм.

Откритието на НАСА

Марсоходът Perseverance на НАСА засече най-малките прахови частици, известни на Марс. Те са толкова малки, че могат да повредят скафандрите на астронавтите, а също така могат да проникнат в белите дробове и да попаднат в човешкия кръвен поток. НАСА планира да използва тези данни, за да създаде щит за астронавтите от животозастрашаващия марсиански прах. Резултатите от изследването са публикувани в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, пише Reuters.

По време на мисиите Аполо на НАСА, прахът на Луната е ерозирал външните слоеве на скафандри, повреждал е оборудването, а някои астронавти са се оплаквали от симптоми, подобни на сенна хрема, алергично състояние, което е свързано с излагане на лунен прах. Но прахът на Марс е различен.

На Луната праховите частици имат много остри ръбове, защото няма вятър, който да ги изглади. Ето защо формата на лунния прах е това, което тревожи учените. Но основната опасност на Марс се крие в химичния състав и размера на частиците, казват учените.

Марсианският прах съдържа силициев диоксид, желязо и хлорсъдържащи съединения. На Земята тези вещества в големи дози представляват риск за здравето на хората. Според учените, колкото по-малки са частиците марсиански прах, толкова по-дълбоко могат да проникнат в човешкото тяло.

Малки частици марсиански прах могат да попаднат в белите дробове на астронавтите, да попаднат в кръвта им и потенциално да увредят жизненоважни органи. Освен това, много финият прах може евентуално да доведе до разрушаване на материалите, използвани в скафандрите на астронавтите и обитаемите модули на Марс.

Това са най-малките прахови частици, откривани някога на Марс, и те предизвикват голямо безпокойство. Праховите частици са открити в проби от материали, предназначени за производството на скафандри: синтетични влакна Vectran и защитно покритие Teflon, носени от марсохода. Те бяха доставени на Червената планета, за да могат учените да тестват как се държат в марсиански условия.

Учените казват, че новите данни ще помогнат за избора на подходящи материали за създаване на скафандри и модули за обитаване на Марс. Те ще помогнат и за разработването на методи за почистване на малките частици марсиански прах.

Наскоро учени идентифицираха 2000 класа почви на Марс и съставиха карта на тяхното разпространение, покриваща почти цялата повърхност на планетата. Новата система ще помогне да се определи кои райони може да са най-подходящи за отглеждане на растения.

Изследователите са идентифицирали 10 основни почвени групи, всяка от които е разделена на 10 подгрупи, а след това на още 20 подтипа от 2000 класа. Използвайки тези данни, учените са създали карта, покриваща 92% от повърхността на Марс.

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