Двама американски астронавти излязоха в открития Космос, смениха антена на МКС (ВИДЕО)

Те започнаха операцията в 14:15 българско време и се очаква да изпълнят задачата си за около шест часа и половина.

Антената, която сменят, от известно време е спряла да излъчва сигнал. Това не влияе особено на работата на МКС, но от НАСА държат всички системи да функционират нормално.

Двамата астронавти трябваше да излязат в открит космос на 30 декември, за да изпълнят задачата, но мисията им бе отменена няколко часа преди планираното начало заради приближаващи към МКС космически отломки.

В мисията на Маршбърн и Барън ще помага роботизираната ръка "Канадарм-2", която ще бъде управлявана от МКС от европейския астронавт Матиас Маурер.

Освен тях на борба на МКС са американските астронавти Марк Ванде Хай и Раджа Чари и руските космонавти Антон Шкаплеров и Пьотр Дубров.

🤩 What a view! @AstroMarshburn catches a ride on the Canadarm2 robotic arm to move around the @Space_Station during today's spacewalk: pic.twitter.com/J3tO3CP6Uk