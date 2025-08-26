Страхотна България подчини Бразилия и се класира на 1/8-финалите на Световното по волейбол

България победи Бразилия и се класира за осминафиналите на Световното първенство за мъже под 21 години в Китай. Нашите подчиниха съперника с 3:2 (25:17, 25:16, 20:25, 12:25,15:10). На осминафинала ще срещнем САЩ. Това ще е петият мач срещу янките през волейболното лято, като вече имаме четири победи – две за жени под 19 години, една за мъже под 19 години и една за жени под 21 години. Сега американците спечелиха своята група в Китай.

🚀 НА ОСМИНАФИНАЛ СМЕ! 🇧🇬🏐💪 След невероятна 5-сетова битка България победи Бразилия с 3:2 и заслужено се класира за... Posted by Bulgarian Volleyball Federation on Tuesday, August 26, 2025

Двубоят срещу Бразилия беше директен сблъсък кой ще продължи на осминафинал и кой ще играе за разпределение на местата между 17 и 24-о място. Българите започнаха много по-уверено и поведоха с 5:2. Бразилците изравниха с три поредни точки, но нашите отново натрупаха добър аванс – 14:10. До края на гейма направихме две серии от по три поредни успешни разигравания, което ни донесе и убедителното 25:17.

Втората част беше още по-убедителна. В началото и дръпнахме с 6:1. В нито един момент не позволихме на бразилците да ни доближат в резултата. Непрекъснато увеличавахме преднината си и поведохме с 2:0 след 25:16.

Най-равностойно се разви третата част. В нея Бразилия нямаше какво да губи, а България искаше да реши всичко в нея. Така започна размяна на точки в двете посоки и никой не можеше да вземе сериозен аванс. Във втората част на гейма обаче се пропукахме. Без да ни надиграва, Бразилия направи три пъти по две поредни точки, което се оказа достатъчно. Съперникът намали резултата с 25:20.

Четвъртият гейм беше слаб за България. Бразилия ни поведе със 7:2, а след това стигна до отчайващото 13:5. Мачът отиваше към тайбрек. Разликата стана двуцифрена при 16:6. Резултатът беше много неприятен за нас 25:12.

Решителният гейм вече тръгна изцяло за България. След четири поредни точки поведохме със 7:3. Българите се представиха отлично в последните минути и затвориха мача с 15:10.

