Фирмите от делото срещу Коцев са отстранени от обществена поръчка за 4,7 млн. лв.

Община Варна прекрати обществената поръчка, която беше същата като от делото срещу задържания кмет Благомир Коцев и трябваше да гарантира приготвяне и доставка на храна за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни от началото на 2026 г., когато изтича предишният договор. Подновената поръчка бе обявена през юни - преди акцията на Антикорупционната комисия и ареста на Коцев и общинските съветници от "Продължаваме промяната" Йордан Кетелиев и Николай Стефанов. През юли, след акцията, се разбра, че единствени участници са "ЗАЛИВА 47-СП" АД на Пламенка Димитрова и "КОРЕКТ ГРУП КЕТЪРИНГ" ООД. И двете фирми сега са отстранени от участие.

Димитрова се оказа свидетелят, който заговори за натиск от страна на Коцев и поискан подкуп. Фирмата ѝ не успява да спечели и поръчката през 2024 г., която е в основата на делото. Тогава договорът е възложен на "КОРЕКТ ГРУП КЕТЪРИНГ". Тя обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията и пред съда, но резултатът не се променя. В "КОРЕКТ ГРУП КЕТЪРИНГ" съсобственик е бизнесменът Ивайло Маринов, който също беше задържан, но впоследствие бе освободен от ареста. Коцев и общинските съветници не излязоха на свобода.

Защитата им отрича те да са искали и приемали подкуп във връзка с предишната поръчка. Прокуратурата ги обвини, че поискали сума, равняваща се на 15% без ДДС от 1 523 446 лв., представляваща стойността на обществена поръчка, в замяна на влияние при вземането на решение от длъжностно лице, във връзка със службата му.

Офертите на двете фирми по новата поръчка бяха подадени на 16 и 17 юли - т.е. около седмица след акцията на Антикорупционната комисия.

Новата поръчка и защо е прекратена

Новият публичен търг, който може да бъде видян в регистъра на обществените поръчки, е възложен от Община Варна и изпълнението е за срок от 3 години. Поръчката е с около три пъти по-висока прогнозна цена от онези 1,5 млн. лв. за тази от 2024 г. Прогнозната ѝ цена е 4 739 041 лева без ДДС. Само че поръчката от 2024 г. завършва с договор за една година - от 2 януари 2025 г. до 2 януари 2026 г., а тук става въпрос за тройно по-дълъг период на възлагане.

Снимка: Благомир Коцев, БГНЕС

Не става ясно какви цени са предложили двете фирми. Ясно е обаче, че имаше назначена комисия, която в срок от три месеца трябваше да оцени и класира офертите.

Решението на Община Варна да прекрати поръчката, е публикувано в електронната система ЦАИС ЕОП, съобщава се и от пресцентъра на общината.

Тя се прекратява "на основание чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП, във връзка с чл.108, т.4 от ЗОП и въз основа на забележките в доклада на назначената комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по откритата процедура за сключване на рамково споразумение за избор на изпълнител на обществена поръчка". В първия член е посочено, че възложителите издават разрешения за прекратяване, а във втория - че процедурите по Закона за обществените поръчки завършват с решения за прекратяване.

"Отстранени от участие са и двете фирми, поради това, че са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя (Община Варна - бел. ред.), посочени в документацията за участие в процедурата. В решението са ясно формулирани мотивите за прекратяване на обществената поръчка", гласи съобщението на Община Варна.

Какви бяха условията?

Поръчката касаеше приготвяне и доставка на готова храна ежедневно (365 дни в годината) за нуждите на социалните услуги за деца на възраст от 3 до 18 години и пълнолетни лица към Община Варна, включително доставка на готова храна по диети за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене.

Снимка: протест в подкрепа на Благомир Коцев, Actualno.com

Целта на процедурата бе сключване на Рамково споразумение, в което не са определени всички условия, за възлагане на договори за обществени поръчки за изпълнение на предмета на поръчката, с подписване на споразуменията с 5 (пет) потенциални изпълнители, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия.

"При провеждане на вътрешно конкурентен избор на изпълнител на конкретна обществена поръчка въз основа на рамковото споразумение, възложителят ще изпрати покани до всички страни по рамковото споразумение, след което ще извърши класиране на тези от тях, които представят оферти. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа критерия за възлагане най-ниска цена, съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП", пишеше в проекта на рамково споразумение.

