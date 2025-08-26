"Мъжете си мислят, че контролират всичко, но забравят, че жените решават"

67-годишната актриса Шарън Стоун, която се превърна в световна икона през 90-те години, разказва в интервю за "Harper's Bazaar Spain" за отношенията ѝ с мъжете от ранните ѝ години, белязани от съветите на баща ѝ, и кариера, в която предизвикването на статуквото винаги е имало своята цена. "Баща ми ми казваше: "Ти позволяваш на тези мъже да те малтретират, защото искаш да те харесват. Върни се и им сритай задниците." И аз се връщах и го правех", спомня си Стоун, която казва, че този урок я е съпътствал както на екрана, така и извън него.

Думите ѝ отразяват напрежението между двойствеността на приемането и прозрачността в професионалния ѝ живот. Докато Холивуд я митологизираше с филми като "Първичен инстинкт", тя беше наясно, че показването на характер може да има обратен ефект. "Те не харесват, когато правиш това", казва тя.

Жените, които спасиха Шарън Стоун

Още: "Не искам да бъда Том Круз"

Освен това Стоун твърди, че именно жените, а не мъжете, са я подкрепили в решаващи моменти благодарение на съветите си. "Тези, които ми повлияха, бяха силни жени, които се появиха в живота ми. Те просто идваха, хващаха ме за ръка и две минути ми даваха съвети. В известен смисъл тези жени ми спасиха живота", обяснява тя. Актрисата разширява тази мисъл до идеята за женската сила: "Въпреки че мислят, че контролират всичко, мъжете забравят, че ние сме тези, които решаваме. Ние сме дизайнерите на този свят". Това е послание, което обобщава нейното виждане за днешния ден, отвъд актьорството.

Снимка: Getty Images

Времето ѝ е дало различна перспектива за това как много мъже са реагирали на нейната независимост. Тя, от друга страна, е предпочела да култивира това, което е научила у дома: да не се отказва, дори ако това означава дискомфорт.

Още: Защо мъжете се разболяват по-често от жените и умират по-рано?

Припомняме, че в края на 2024 г. се заговори, че Шарън Стоун и Кевин Костнър са двойка, но така и не се появиха категорични доказателства за този слух.

Още: Топ 10 фрази, които подлудяват в буквален и преносен смисъл мъжете