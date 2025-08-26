Хърватия се заигра с Турция, заради доставки на природен газ

Плаващият кораб за съхранение, регазификация и приемане "LNG Croatia" отплава за инсталиране на допълнителен модул за регазификация и ще бъде в турската корабостроителница "Kuzey Star" до октомври, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на съобщение от днес на компанията LNG Croatia.„След пет години експлоатация и осигуряване на енергийната стабилност на Република Хърватия, корабът FSRU „LNG Croatia“ трябваше да отплава за инсталирането на допълнителен модул за газификация, който ще повиши надеждността и сигурността на доставките на природен газ за Република Хърватия, както и за всички останали страни в Централна и Югоизточна Европа“, се казва в изявление от LNG Croatia.

Увеличават максималния капацитет на кораба

До октомври корабът FSRU ще престои в турската корабостроителница „Kuzey Star", където освен инсталирането на допълнителен модул за газификация, ще се извършват всички работи по петгодишното обновяване на класа на кораба, както и всички работи по поддръжката и ремонта на кораба FSRU. Монтирането на нов модул за газификация ще увеличи максималния капацитет на терминала за втечнен природен газ (LNG) в Омишаль от 3,1 на 6,1 милиарда кубически метра газ годишно, а въвеждането му в експлоатация е обявено за октомври.

Работата на кораба досега

От началото на търговската експлоатация на плаващия терминал за втечнен природен газ (LNG) през януари 2021 г., 126 кораба за втечнен природен газ (LNG) са акостирали на терминала, 17,7 милиона кубически метра втечнен природен газ са били претоварени и регазифицирани, а 10,7 милиарда кубически метра природен газ са били доставени в транспортната система.