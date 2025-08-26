Европейските борси стартираха с резки понижения заради Франция

Европейските фондови пазари започнаха днешната търговия с резки понижения, повлечени от френските акции, тъй като търговците следят възможността за вот на доверие към правителството следващия месец, предаде Си Ен Би Си.

Френският индекс CAC 40 се понижи с над два процента в началото на сесията, след като трите основни опозиционни партии заявиха, че няма да подкрепят насрочения за 8 септември вот на доверие, поискан от министър-председателя Франсоа Байру във връзка с неговите бюджетни планове.

Байру настоява за бюджетни съкращения в размер на около 44 милиарда евро, за да бъде ограничен дефицитът, който през 2024 г. възлиза на 5,8 процента от БВП. Сред предложенията му са замразяване на социалните и пенсионните разходи, както и запазване на данъчните ставки на нивата от 2025 г., припомня БТА.

Ерик Нелсън, ръководител на отдела за валутни стратегии на страните от Г-10 в Wells Fargo, коментира, че перспективите пред френските активи "не са особено добри", но подчерта, че бъдещето на правителството на Байру не е предрешено.

Водещият индекс за еврозоната EuroStoxx 50 се понижи с 0,8 на сто до 5401,45 пункта, а Stoxx 50 загуби 0,6 процента до 4576,28 пункта.

В Германия DAX изтри 0,5 на сто до 24 151,04 пункта.

Извън еврозоната FTSE се понижи в Лондон с 0,64 процента до 9261,64 пункта, а швейцарският SMI загуби 1,8 на сто до 7702,22 пункта.

