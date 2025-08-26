Европа напред, ние – след нея: Стратегията на Тръмп за сигурността на Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"На първо място – Европа ще им осигури значителни гаранции за сигурност. Така и трябва, защото Европа е там. Ние ще сме ангажирани от гледна точка "подкрепление", ще им помогнем. Мисля, че ако има сделка за мир – мисля, че ще има – няма да има големи проблеми (в смисъл нарушаване на сделката). Ще я подсигурим, защото искам да спра да виждам как хората биват убивани". Това заяви американският президент Доналд Тръмп по темата с войната в Украйна – Още: Доналд Тръмп: Путин не харесва Зеленски. Как да ги накараш да се срещнат? (ВИДЕО).

Какви обаче ще са гаранциите за сигурност – никой още не говори публично в конкретика извън "коалицията на желащите" и разполагане на мироопазващ контингент в Украйна в различни варианти. Според Bloomberg, засега идеята на италианския премиер Джорджа Мелони за олекотена версия на НАТО е на преден план. По същество, Мелони предлага при сключване на мир и след това нова руска атака, няколко предварително ангажирани държави да вземат решение дали да се намесят с военна сила и нови икономически санкции срещу Руската федерация в рамките на 24 часа. Освен това – Украйна да не влиза в НАТО – Още: "Олекотена версия на НАТО": Европа с план за гаранции за Украйна, лоша новина за участието на САЩ (ОБЗОР – ВИДЕО)

Какви са другите варианти за гаранции за сигурност за Украйна? Киев да сключи двустранни споразумения за взаимна отбрана с други държави – може някои от тях да са членове на НАТО, но това няма да значи, че цялото НАТО ще е ангажирано. Едва ли обаче САЩ ще се съгласят да подпишат такова двустранно споразумение, а именно то би било най-силният коз на Киев срещу бъдеща война с Русия, след настоящата. Мироопазващ контингент от "коалицията на желаещите" е следващата опция, като при този вариант Тръмп може да позволи осигуряване на американска въздушна подкрепа. Същевременно съюзниците на Украйна възнамеряват значително да укрепят украинската армия и да увеличат доставките на оръжие, за да може Киев да се защитава. Припомняме, че Русия от дълго време предлага няколко държави да сключат споразумение за осигуряване на гаранции за сигурност за Украйна, включително Русия и Китай, но всяка страна в тази рамка да може да наложи вето за действие – т.е., ако Русия реши пак да нападне Украйна, Москва да може да наложи вето някой да ѝ попречи.

Настоящата война на Русия

И докато разговорите и дипломатическите совалки за бъдещето на Украйна вървят, войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, си продължава. На въпрос докога ще толерира това и ще има ли последствия за Путин най-после, Тръмп даде коронния си отговор – ще има много сериозни последствия, но да видим какво ще стане в следващите 2-3 седмици. Също "за 2-3 седмици" щяло да има "убедителен край" и на войната в Газа – Още: Тръмп: Ще приключа войната в Газа до две-три седмици (ВИДЕО)

И за капак относно Украйна, Тръмп увери – вече не им даваме никакви пари т.е. венец на политиката му от много приказки и почти никакви действия. Германският вицеканцлер и финансов министър Ларс Клингбайл обаче обяви, че Германия ще отдели 9 млрд. евро за Украйна за следващите 2 години:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Нова вече доста често виждана промяна в активността на бойните действия в Украйна – в един ден има спад, в друг – ръст, като промените нагоре-надолу са сходни. Сега, по официални украински данни, на 25 август са станали общо 174 бойни сблъсъка спрямо 159 на 24 август. Руснаците са хвърлили 128 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 2 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 11 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4774 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с 40 снаряда повече. Руската армия е използвала 4807 FPV дрона, което е с около 100 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-големият фокус си остава в Покровското направление – 43 руски пехотни атаки е имало там през последното денонощие според украинския генщаб. Още 19 са извърешни в съседното от юг Новопавловско направление. В Лиманското направление руската активност е най-голяма след Покровск – 28 руски пехотни атаки там, 13 в Краматорското направление (при селата непосредствено западно от Часов Яр: Бела гора, Ступочки, Претечно) и още 12 в Харковска област, при Вовчанск. Голямата цел на руското военно командване е да обедини фронтовете от Вовчанск през Купянск, Лиман и Часов Яр до Константиновка, за да може да атакува масирано Славянско-Краматорската агломерация, която остава последната голяма част от Донецка област под украински контрол.

За Лиманското направление украинският военен телеграм канал "Офицер" пише, че постепенно Серебрянското горско стопанство става незащитимо и руснаците постепенно изтласкват украинските части обратно към река Северски Донец. Той се възмущава, че това се е случило, защото са изгубени важни позиции за защита на стопанството – село Терно, височините при Белогоровка (Билохоривка) – и нищо не е направено, за да се предотврати това. Държавна измяна или тесногръдие, пита каналът. На руските успехи в този район на участъка внимание обръща и руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Каналът отчита руски позиции при Григоровка. А "Два майора" признава, че украинците контраатакуват при Андреевка.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 59 дрона клас "Шахед", като 47 са свалени съгласно сводката на украинските ВВС. 12 руски дрона са поразили цели на 9 места, но по традиция украинските ВВС не съобщават какво точно е поразено. Руското военно министерство съобщава за общо 51 свалени дрона тази нощ (до 7:30 часа сутринта), като обаче няма област, в която да е свален двуцифрен брой дронове. А президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира, че Съединените щати изучават много внимателно войната на дронове между Русия и Украйна:

