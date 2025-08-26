Пентагонът спря ударите на Украйна по Русия с ракети ATACMS. А с новите ракети "въздух-въздух"?

Пентагонът от месеци отказва разрешение на украинските въоръжени сили да използват ракети с голям обсег срещу територията на Русия. Така Киев е лишен от едно от най-мощните си оръжия в битката с Москва, съобщиха американски представители пред The Wall Street Journal. По думите на официални лица, неразкрит механизъм за одобрение на най-високо ниво в Пентагона е спрял опитите на Украйна да изстреля американски тактически ракетни системи ATACMS още от края на пролетта. Киев се е опитвал поне веднъж да нанесе удар по руски тилови цели, но не е получил зелена светлина.

Американското вето сериозно ограничава военните операции на Украйна в момент, когато Белият дом се опитва да принуди Кремъл да започне преговори за прекратяване на войната.

Заместник-министърът на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби е изготвил специален „механизъм за оценка“ за всяко искане на Киев да използва оръжия с голям обсег, произведени в САЩ. Той обхваща и системи, предоставени на Украйна от европейски държави, които съдържат американски компоненти или разчитат на американски разузнавателни данни. Още: Зеленски: Няма какво да питаме САЩ дали да обстрелваме Русия, имаме си оръжия (ВИДЕО)

Механизмът предвижда министърът на отбраната Пит Хегсет да има последната дума дали Украйна може да използва ракети ATACMS с обсег до 300 км за удари по Русия.

"Президентът Тръмп заяви пределно ясно, че боевете в Украйна трябва да се прекратят. Към този момент военната позиция в противопоставянето между Русия и Украйна не се е променила. Министър Хегсет работи в тясно сътрудничество с президента", заяви говорителката на Белия дом Каролайн Левит. Така новото изискване на практика отмени предишното разрешение за удари с ATACMS срещу Русия, което беше дадено в последната година от президентството на Джо Байдън.

А в социалните мрежи президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира, че Украйна няма как да спечели войната, ако не може да премине в настъпление. „Много е трудно, ако не и невъзможно, да спечелиш война, без да атакуваш врага. Няма шанс за победа!“, написа той. Още: Заради Путин: Пентагонът "вързал ръцете" на Украйна за вече доставени ATACMS

Какво се променя?

Американски представители уточняват, че думите на Тръмп не означават промяна в официалната политика, нито отмяна на механизма за одобрение. Въпреки това високопоставен служител на Белия дом признава, че президентът може да преразгледа решението си за ограничаване на украинските офанзивни операции срещу Русия.

След изборите Тръмп остро разкритикува предшественика си Байдън за това, че е позволил на Украйна да атакува руска територия. „Ние само ескалираме този военен конфликт и го влошаваме“, заяви той в интервю за списание Time през декември.

Американските ATACMS и британските крилати ракети Storm Shadow досега не промениха изцяло хода на войната, но позволиха на Киев да заплашва руски командни пунктове и летища в дълбочина, частично компенсирайки превъзходството на Москва в техника и жива сила. Още: Сирски с данни за руските жертви в операция "Курск" и призив към САЩ и Европа за конкретни оръжия

Процесът на одобрение в Пентагона се отнася и за Storm Shadow, тъй като за тяхното насочване се използват данни от САЩ, уточниха двама американски и един британски служител. Лондон отказа официален коментар.

Паралелно с това Тръмп заплаши да затегне санкциите срещу Кремъл и да увеличи митата за основни търговски партньори, ако Москва не се съгласи на прекратяване на огъня. Засега решението е отложено, след като на среща с диктатора Владимир Путин американският лидер бил убеден, че Кремъл има сериозни намерения за мир.

През юли Тръмп заяви, че би предоставил на Украйна нови оръжия, но само ако Европа плати за тях. Това решение беше предшествано от кратка пауза в продажбите на американско оръжие, докато Пентагонът извършваше преглед на наличния арсенал. Същия месец президентът каза пред журналисти, че „няма планове“ да доставя на Киев системи с по-голям обсег за атаки срещу Москва.

Вашингтон официално не е обявил нови доставки на ATACMS, но оръжия, купени от САЩ чрез европейски съюзници, биха могли да помогнат на Украйна да атакува цели извън своите граници. Сред тях са системи за противовъздушна отбрана и реактивни системи с обсег до 145 км.

Администрацията на Тръмп вече е одобрила продажбата на 3350 ракети с голям обсег "въздух-въздух" (ERAM), които се очаква да пристигнат в Украйна в рамките на шест седмици. Пакетът е на стойност 850 млн. долара и е осигурен основно от европейски държави. Доставката обаче беше отложена до срещите на върха на Тръмп с Путин и Зеленски. И за използването на ERAM обаче Киев ще се нуждае от одобрение от Пентагона. Ракетите имат обсег между 250 и 450 км.

Администрацията на Байдън достави стотици ATACMS на Украйна още през 2023 г. Първоначалните ограничения за използването им срещу Русия бяха вдигнати през есента на 2024 г. Последната партида ракети, одобрена от Байдън, пристигна тази пролет, но според американски представители запасите на Киев вече са ограничени. Още: САЩ възстановяват доставките на ключово за Украйна оръжие (ВИДЕО)

Украйна се опитва да компенсира дефицита с разработването на собствени оръжия с голям обсег, включително дронове, с които атакува руски петролни рафинерии и военни самолети. Президентът Володимир Зеленски наскоро обяви, че страната е създала нова крилата ракета „Фламинго“, чието серийно производство може да започне до края на тази или началото на следващата година, пише още The Wall Street Journal.

„Дроновете са ефективни за определени задачи, но имат своите уязвимости“, коментира Джеймс Таунсенд, бивш висш служител на Пентагона в НАТО по време на администрацията на Обама. „Не можем да ограничаваме способността на Украйна да оказва натиск върху Русия.“

Освен контрола върху ракетните удари, Елбридж Колби – третият по ранг в Пентагона – настоява и за по-строго управление на запасите от боеприпаси. В меморандум от юни той разделя американския арсенал на три категории – зелен, жълт и червен – според наличността. Зелената включва системи в излишък, които могат да бъдат предоставени на Украйна, докато жълтата и червената са ограничени. Хегсет е упълномощен да отказва доставки от тези две категории.

Превод: Ганчо Каменарски