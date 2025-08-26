Падна първият сняг това лято: Радват му се нашите съседи (ВИДЕО)

Сняг е паднал през август на планината Родна в нашата северна съседка Румъния, а румънските метеоролози предупреждават, че температурата е по-ниска от обичайната за това време на годината. В понеделник турист, който е правил поход, е направил снимка на снега близо до връх Пиетросу, на надморска височина над 2000 метра. Кадрите, публикувани в социалните мрежи, бързо станаха вирусни, предава македонската медия "Вечер", позовавайки се на портала Digi24.

Колко е необичайно?

Специалистите посочват, че подобни епизоди, макар и редки, не са напълно необичайни за планините на Румъния, където дори в разгара на лятото могат да се появят снеговалежи, ако студените въздушни маси от север се пресекат с влагата в атмосферата.

Припомняме, че през юли студеният фронт, който преминаваше през Словения, донесе сняг и покри повечето планински върхове в страната. ОЩЕ: Сняг в Словения през юли

Температурите под нула градуса

Времето продължава да се охлажда в повечето региони на нашата северна съседка, а температурите ще останат под нормалните стойности за този период, съобщава Националната метеорологична администрация (ANM), предава румънският сайт adevarul.

В понеделник, 25 август, максималните температури не надвишаваха 28 градуса по Целзий, а сутрините бяха бъдат хладни, особено на север и в центъра. В румънския град Миеркуря Чук например е регистриран -1 градус по Целзий. ОЩЕ: "Есента се отлага": Проф. Рачев с прогноза ще става ли за море през септември