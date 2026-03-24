Русия изстреля в орбита спътниците „Рассвет“, наричани "еквивалент" на Starlink - интернет сателитите, управлявани от компанията на Илон Мъск SpaceX. На 23 март руската частна космическа компания „Бюро 1440“ пусна първите 16 сателите от проекта. Тази констелация в ниска орбита е предназначена за широколентов интернет. Блогърът в областта на Космоса Виталий Егоров отбеляза, че това е трето изстрелване на „Рассвет“, но за първи път в орбита се пускат сателити, готови за производство. Той подчерта, че за пълноценно функциониране са необходими около 250 спътника в орбита.

С военни цели

Проектът първоначално беше планиран за граждански цели, включително подпомагане на въздушния и железопътния транспорт. След като обаче Илон Мъск прекъсна достъпа на руските военни до Starlink, приоритетът на сателитната констелация стана военен.

За да замести напълно Starlink, „Рассвет“ трябва да проведе още десетки изстрелвания, да разработи компактен и евтин наземен терминал и да установи масово производство, отчете блогърът.

Който блокира интернета в Русия, той и ще осигурява сателитен интернет

„Иронично е, че „Бюро 1440“ е част от ICS Holding, която доставя оборудване и софтуер за контрол и блокиране на интернет в Русия“, добави Егоров.

По-рано руското Министерство на отбраната заяви, че изключването на терминалите на Starlink не е оказало влияние върху системата за командване и връзка в зоната на т.нар. специална военна операция (войната в Украйна), както и че руските въоръжени сили нямали нужда от американските терминали. Според твърденията руснаците са използвали Starlink единствено с цел да заблудят украинските въоръжени сили. Оказа се обаче, че това не е близо до реалността: Първо спряхте Starlink, сега и Telegram - ново бедствие за руската армия. Кремъл се кани да върне "историческите" си земи (ОБЗОР - ВИДЕО).

Междувременно държавните пропагандисти призоваха руснаците да дадат своя принос за закупуването на американски терминали.