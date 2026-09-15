Какво се крие зад мистерията с каньоните на Марс?

Оказва се, че необичайните каньони на Марс изобщо не показват наличието на течна вода. След откриването им през 90-те години на миналия век, учените предполагаха, че те са доказателство за течна вода на Червената планета. Поне такава вода е могла да съществува в миналото.

Мистерията с каньоните на Марс

През 2014 г. НАСА установи, че тези каньони са образувани от замръзнал въглероден диоксид, известен като сух лед. Но как точно сухият лед би могъл да създаде тези дерета, остана загадка. Сега учените стигнаха до заключението, че тези форми на релефа определено не са създадени от течна вода. Учените смятат, че дерета са създадени чрез различен процес. Изследването е публикувано на сървъра за препринти arXiv, пише Gizmodo.

Каньоните са вдлъбнатини в земята, обикновено образувани от течаща течност. Когато космическият апарат Mars Global Surveyor на НАСА е фотографирал множество дере на Марс в края на 90-те години на миналия век, учените са стигнали до заключението, че на Червената планета съществува или някога е съществувала течна вода. И следователно, може би, извънземен живот.

След това, през 2002 г., беше изказано предположението, че тези каньони са образувани от сух лед. Още по-късно се появи хипотезата, че гейзери с въглероден диоксид са участвали в образуването на каньоните. Сега изследователите са убедени, че нови данни от Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter изключват участието на вода в образуването на каньоните на Марс.

Учените са стигнали до два извода: изключително малко вероятно е течната вода да е участвала във формирането на дерета, а също така е малко вероятно гейзерите да са участвали. Новите данни показват, че каньоните на Марс се появяват през пролетта и са свързани със сезонната сублимация на сухия лед, тоест при прехода на леда директно в газообразно състояние, заобикаляйки течното.

Учените смятат, че мехурчетата от въглероден диоксид действат като лубрикант, позволявайки на сухия лед и марсианския прах да се издигат над повърхността. Сместа от марсиански лед и прах след това се стича по повърхността като лавина, образувайки каньон. Получената форма на релефа наподобява каньон на Земята, но механизмът за образуването му е напълно различен.

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Междувременно стана ясно, че марсоходът на НАСА неочаквано откри странни дупки на Червената планета - учените все още не са сигурни какво ги е причинило.

Мистериозните дупки бяха открити на повърхността на Марс, докато роувърът се изкачваше по Вале Гранде, широка долина, която прорязва богатите на сулфати слоеве на планината Шарп, която се издига в центъра на кратера.

Учените отбелязват, че всяко място с геоложки характеристики и история на удари от метеорити е неизбежно да има вдлъбнатини. Но тези вдлъбнатини - малки, плитки вдлъбнатини в земята, са различни от всичко, виждано някога на Марс.