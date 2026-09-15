След "Шахед"-ите идва по-лошото: Русия пуска нещо, което Украйна няма да може да спре

Само след шест месеца Украйна ще се изправи пред нова голяма опасност - на мястото на бързите реактивни дронове "Шахед" Русия ще започне масово използване на евтини крилати ракети със скорост до 750 км/ч. Това предупреди президентският съветник по отбранителните технологии Серхий Бескрестнов с позивна Флеш пред Радио NV.

В момента "Шахед"-ите достигат скорост от приблизително 500 км/ч. Според неговата оценка, след приблизително шест месеца руснаците ще могат да разчитат на компактни крилати ракети "Бандерол", "Дан Т", "Дан М" и "Гербера 5".

"Това вече не са дронове, а ракети. И скоростта им ще бъде 500, 600, 700, 750 км/ч", подчерта той. Те ще могат да маневрират и да летят на изключително ниски височини. Сегашните високоскоростни прехващачи ще бъдат безсилни срещу тях, въпреки че Украйна вече е разработила 3 до 5 различни варианта прехващачи", каза Бескрестнов.

Още: Страх от украинските дронове: Путин премести клуб "Валдай 2026" от Сочи

Украйна няма време и трябва да започне да разработва сега свои собствени евтини ракети на твърдо гориво, добави той.

Президентският съветник каза също така, че една от модификациите на "Шахед" - "Шахед-Seeker" - има мощна камера и когато такъв дрон идентифицира целта, той я атакува автоматично, разчитайки на оптична навигация затова средствата за електронно заглушаване не му действат.

След инцидента с влака на Борис Джонсън: Захарова предупреди западните политици да "си опичат акъла"