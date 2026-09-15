Юрген Клоп изненада с избора си за заместник на Нойер в националния отбор на Германия

Юрген Клоп е на път да вземе първото си много важно решения като национален селекционер на Германия. Както е известно, бившият мениджър на Ливърпул бе назначен начело на бундестима след провала на Юлиан Нагелсман. Младият специалист разочарова по време на престоя си, а търпението на ръководството изтече с отпадането на тима в 1/8-финалите на Мондиал 2026 от Парагвай. След няколко седмици на преговори стана ясно, че Клоп ще бъде този с тежката задача да възражда Германия.

Клоп взе много важно решение

Един от големите казуси пред него бе на вратарската позиция. Мануел Нойер навърши 40 години и очевидно вече не е идеалният избор за националния отбор, но както Байерн Мюнхен, така и Германия, продължават да разчитат на него, тъй като няма друг, който да се наложи. Статистиката сочи ясен спад в нивото на ветерана през последните години. Това е съвсем естествено, като се има предвид възрастта му, което прави намирането на постоянен наследник въпрос, който не може да чака. Нойер се оттегли и завърна на няколко пъти, но изглежда след Мондиал 2026 сложи окончателно край.

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По тази причина Клоп е решил да се обърне към Марк-Андре тер Щеген. Въпреки че Оливер Бауман, Йонас Урбиг и Александър Нюбел се състезаваха за №1, местният вестник "Bild" съобщава, че именно Тер Щеген е неговият избор за титулярен вратар. Клоп лично се е свързал с 34-годишния страж, за да му каже, че разчита на него, но решението все още не е обявено официално - потвърждението се очаква в четвъртък, 17 септември, когато ще бъде обявен съставът на Германия за предстоящите срещи от Лигата на нациите. Марк-Андре тер Щеген никога не е бил титулярен вратар на Германия по времето на Мануел Нойер, но Юрген Клоп може би ще му даде шанса, за който чака цял живот.

Това се случва в момент, в който вратарят на Барселона, даден под наем на Аякс, се опитва да възвърне формата си, след като загуби титулярното си място в каталунския отбор и прекара втората половина на миналия сезон под наем в Жирона, където участва само в два мача поради контузия. Марк-Андре тер Щеген се присъедини към Аякс под наем до юни 2027 година, за да работи отново под ръководството на Мичел, който преди това го е тренирал в Жирона, което ще позволи на германския вратар да натрупа игрово време и да възвърне формата си.

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