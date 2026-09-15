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Борис Джонсън предупреди как Путин може да спечели в Украйна: Чрез предателство на Запада (ВИДЕО)

15 септември 2026, 20:46 часа 948 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленьский
Борис Джонсън предупреди как Путин може да спечели в Украйна: Чрез предателство на Запада (ВИДЕО)

"Той все още може да получи каквото иска". Думите са на бившия британски премиер Борис Джонсън и са по адрес на руския диктатор Владимир Путин и аспирациите му Украйна да бъде подчинена на Кремъл. Джонсън отдавна е основна фигура вече и в исторически план във войната в Украйна, защото режимът на Путин го използва като плашило и внушава, че заради него още през 2022 година не е постигнат мир - защото уж Джонсън разубедил Киев да подпише окончателно вече парафиран в Турция договор за мир, което многократно водачът на украинската делегация тогава Давид Арахамия (лидер на парламентарната група на "Слуга на народа", партията на Володимир Зеленски) също публично отрече - ОЩЕ: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

На Ялтенската конференция (YES) в Киев, Джонсън посочи много опасен бъдещ сценарий и го определи като "истинския риск" във войната в Украйна – руската пропаганда да покори сърцата и умовете на украинците с отровата, че Украйна никога няма да бъде приета в "Западния клуб" (НАТО, ЕС). Това може да проработи, ако има примирие след огромни страдания за украинците и Путин тогава да им заяви: "Казах ви" (в смисъл страдахте, а не сте интегрирани в Европа). "Трябва да се подготвим за това – ако ще нарушим обещанията си, което подозирам, че ще направим – кой мисли, че Украйна ще влезе в НАТО, кой мисли, че ще влезе в ЕС – защото съм разтревожен, че ще стигнем до положение, в което няма да се случи (влизането на Украйна в тези две организации). Трябва ни План "Б" за Украйна, ако няма да изпълним това, от което наистина (украинците) се нуждаят и искат", каза Джонсън, който на първо място посочи истински пакт за сигурност.

Отделно той беше категоричен: "Не знам какво печелим, не знам какво Украйна печели от стратегическа неяснота". И обясни, че точно това е проблемът – че статутът на Украйна е неясен. "Хем говорим, че не трябва да се плашим от ескалация – тогава защо не предлагаме членство на Украйна в НАТО? Защото се страхуваме от Путин? Или сме сериозни за силна суверенна държава, която сама да избира къде да членува, или не", каза Джонсън:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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