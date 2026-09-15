"Меси заслужава "Златната топка" заради това, което направи на Световното първенство"

През последните дни една от най-интересните теми сред футболния свят е кой ще спечели "Златната топка" тази година. Наскоро беше обявен списъкът с 30 номинирани играчи, които ще присъстват на церемонията в Лондон на 26 октомври. Основните фаворити за най-престижната индивидуална награда са Хари Кейн, Килиан Мбапе и Ламин Ямал. Когато става дума за "Златната топка", обаче, Лионел Меси никога не трябва да бъде изключван от разговора.

Диего Симеоне каза кой трябва да спечели "Златната топка"

Или поне това смята Диего Симеоне. Наставникът на Атлетико Мадрид се включи в дискусиите за това кой е най-подходящият бъдещ носител на "Златната топка". Той не се поколеба да посочи своя сънародник Лионел Меси. Симеоне подчерта приноса на 39-годишния футболист към националния отбор на Аржентина на Мондиал 2026. Меси направи страхотна кампания на американска земя и бе една от основните причини "гаучосите" да се класират на втори пореден финал. Той отбеляза 8 гола и направи четири асистенции. За Интер Маями пък се разписа 43 пъти във всички турнири през 2025 година, извеждайки отбора до първата му шампионска титла.

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Запитан за това кой трябва да спечели "Златната топка", Симеоне не се замисли и каза: "Меси. Без съмнение. След Световното първенство, което имаше на тази възраст, Меси безспорно я заслужава". Подобен сценарий би предизвикал буря във футболния свят. Както е известно, до този момент футболисти отвъд Океана не бяха вземани предвид в битката за трофея. Това беше така, докато Меси не премина в Интер Маями. Аржентинецът, който има рекордните осем "Златни топки", със сигурност ще раздели футболния свят, ако бъде избран за победител в тазгодишното издание.

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