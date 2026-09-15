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Сватба, платена от приятел на Путин: Конгресът на САЩ започва разследване срещу Тръмп-младши

15 септември 2026, 21:19 часа 693 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сватба, платена от приятел на Путин: Конгресът на САЩ започва разследване срещу Тръмп-младши

Демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите на САЩ започнаха разследване, след като журналистите на ProPublica разкриха, че сватбата на Доналд Тръмп-младши е била финансирана от човек от близкото обкръжение на Владимир Путин - бизнесмена Умар Кремльов. Членовете на Конгреса искат да установят дали семейство Тръмп се е опитало да се възползва от позицията си, пише Axios.

Разследването е инициирано от конгресмена Робърт Гарсия, водещият демократ в Комисията по надзор. Днес, 15 септември, той е изпратил писма до началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс и до самия Тръмп-младши. "Демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите разследват многобройните начини, по които семейство Тръмп се е опитало да се обогати чрез близостта си с президента Доналд Тръмп", гласи писмото до началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс. 

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Политикът поиска от Белия дом всички документи и кореспонденцията на Тръмп-младши, свързани с Кремъл. Също така и пълен списък с гостите, дати на контакти с руския бизнесмен и кореспонденцията с Белия дом или разузнавателните агенции относно олигарха. Гарсия подчертава, че разследването на ProPublica "може да е най-сериозното обвинение срещу вас до момента". Ако демократите си възвърнат мнозинството в Камарата на представителите през ноември, той би могъл да ръководи разследването на Конгреса.

Припомняме, че според разследването Кремльов, който е президент на Международната боксова асоциация, е похарчил стотици хиляди долари за тържеството, което се е състояло на 24 май на Бахамите. Олигархът е платил наема на един от двата частни острова и фойерверките, въпреки че нетното състояние на младоженеца се оценява на 300 милиона долара. Сред гостите е имало и руснаци.

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Тръмп-младши и съпругата му потвърдиха, че Кремльов е платил: "Много щедър подарък": Доналд Тръмп-младши потвърди, че руски олигарх е финансирал сватбата му

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Владимир Путин Доналд Тръмп младши Умар Кремльов
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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