Фон дер Лайен: Руските провокации срещу Дания и Литва са част от по-широк модел на агресия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен излезе с остра позиция спрямо поредицата от опасни инциденти в Балтийския регион. Тя коментира в социалната платформа Х случая с изстреляните от руска фрегата сигнални ракети срещу датски военен хеликоптер, както и първото сваляне на неидентифициран дрон над Литва от изтребители на НАТО.

В изявлението си в социалната мрежи Фон дер Лайен подчерта, че Европа отново се сблъсква с безразсъдни действия от страна на Русия, които нямат инцидентен характер. "Руски военен кораб е изстрелял сигнални ракети опасно близо до датски хеликоптер. Дронът е навлязъл в литовското въздушно пространство и е бил свален от изтребители на НАТО. Това не са изолирани инциденти. Те са част от по-широк модел на руска агресия и провокации срещу Европа, целящи да изпитат нашата готовност и решителност", смята председателят на ЕК.

Once again, Europe woke up to reckless and dangerous Russian behaviour.



A Russian warship fired emergency flares dangerously close to a Danish helicopter.



A drone entered Lithuanian airspace before being destroyed by NATO fighter jets.



These are not isolated incidents. They… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2026

Тя заяви също, че опитите за изпитание на европейската стабилност постигат обратен ефект и увери, че решителността на ЕС само се засилва. "Заедно с НАТО ние засилваме колективното си възпиране и отбрана. И увеличаваме натиска върху Русия", написа Фон дер Лайен.