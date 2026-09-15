Кабинетът "Радев":

Фон дер Лайен: Руските провокации срещу Дания и Литва са част от по-широк модел на агресия

15 септември 2026, 20:46 часа 765 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Фон дер Лайен: Руските провокации срещу Дания и Литва са част от по-широк модел на агресия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен излезе с остра позиция спрямо поредицата от опасни инциденти в Балтийския регион. Тя коментира в социалната платформа Х случая с изстреляните от руска фрегата сигнални ракети срещу датски военен хеликоптер, както и първото сваляне на неидентифициран дрон над Литва от изтребители на НАТО.

В изявлението си в социалната мрежи Фон дер Лайен подчерта, че Европа отново се сблъсква с безразсъдни действия от страна на Русия, които нямат инцидентен характер. "Руски военен кораб е изстрелял сигнални ракети опасно близо до датски хеликоптер. Дронът е навлязъл в литовското въздушно пространство и е бил свален от изтребители на НАТО. Това не са изолирани инциденти. Те са част от по-широк модел на руска агресия и провокации срещу Европа, целящи да изпитат нашата готовност и решителност", смята председателят на ЕК.

Тя заяви също, че опитите за изпитание на европейската стабилност постигат обратен ефект и увери, че решителността на ЕС само се засилва. "Заедно с НАТО ние засилваме колективното си възпиране и отбрана. И увеличаваме натиска върху Русия", написа Фон дер Лайен.

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Урсула фон дер Лайен руска заплаха война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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