САЩ за пръв път официално: Разположили сме оръжия в Космоса

САЩ са разположили оръжия в околоземна орбита, съобщиха Космическите сили на Съединените щати – подразделението на американската армия, отговарящо за космическата сфера. За първи път САЩ потвърдиха наличието на такива американски военни способности в Космоса, предаде Франс прес.

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"Съединените щати разполагат с въоръжени системи за космически контрол в орбита, способни да защитят обединените въоръжени сили от враждебни действия на противници", заяви говорител на Космическите сили на САЩ в официално съобщение. В него обаче не се уточнява какви точно са въпросните оръжия и какво могат, пише БТА.

Според същия източник "космическият контрол" обхваща всички мисии, провеждани в рамките на борбата за контрол над космическата среда, благодарение на "кинетични и некинетични" средства, способни да повлияят на военните способности на противника. Тези способности "могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели".

Космическите сили на САЩ обосновават това разгръщане с присъствието в Космоса на двата си основни геополитически съперника - Русия и Китай. Китай, подчертават те, "развива и внедрява космически и противокосмически способности в рамките на стратегия за военна модернизация", докато Русия "разглежда Космоса като бойно поле и счита, че космическото превъзходство ще бъде решаващ фактор в бъдещите конфликти".

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