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Магнитни бури през седмицата 14-20 септември 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

14 септември 2026, 9:15 часа 726 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Магнитни бури през седмицата 14-20 септември 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 14-20 септември 2026 г. не се очаква да има дни с магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 14 септември 2026 г. ще бъде от степен 3,7. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ няма да има дни с повишена геомагнитна активност.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 14 септември 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 4,1. Това не е много повишена геомагнитната активност и не би трябвало да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

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Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода от 14.09.26-20.09.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 14, 15 и 16 септемви 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 4. Това не е силна магнитна буря и не би трябвало да причини здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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