Валентин Илиев очаква сериозно отношение от ЦСКА в нова надпревара

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев приветства създаването на новия турнир Bethub Pro Cup, който ще даде възможност на отборите от българския футболен елит да получат допълнителни официални мачове в календара си. Жребият отреди още на осминафиналите да има голямо столично дерби, като "червените" ще се изправят срещу ЦСКА 1948. Илиев призна, че при подходящо стечение на обстоятелствата турнирът може да бъде използван и като алтернатива на контролните срещи.

ЦСКА ще търси добро представяне в Купата на елита

"Очакваме да се представим добре, да подходим сериозно. В един добър случай, вместо да се изиграват контролни мачове, да го направим това чрез този турнир", заяви Илиев пред репортери след тегленето на жребия.

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Спортният директор на ЦСКА обърна внимание и на натоварената програма на отбора. "Червените" ще трябва внимателно да планират участието си в новата надпревара, като клубът ще се съобрази с определените от организаторите дати. "Факт е, че имаме доста натоварен график. Със сигурност ще си направим необходимото планиране. Ще се съобразим с правилата на турнира и възможните дати", обясни Илиев.

Той коментира и идеята за въвеждане на правила, които да насърчават използването на млади футболисти. Според него възможността е добра, но младите играчи трябва да печелят мястото си преди всичко със своите качества. "Младите играчи трябва да отстояват това нещо чрез качествата си, не чрез правила. Това не променя нашите планове. Имаме добри млади футболисти, вярваме в тях", категоричен бе Илиев.

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