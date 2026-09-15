Детската болница "Света Анастасия" в Бургас показа бъдещето на педиатрията

Модерна медицина, високотехнологична апаратура и среда, която насърчава развитието на специалистите, представи Детската болница на Бургас „Света Анастасия“ по време на XXIV Педиатрична конференция, която се проведе от 11 до 13 септември в морския град. Новото лечебно заведение бе домакин на практическата част на престижния медицински форум, който за 24-та поредна година събра водещи специалисти по педиатрия от цялата страна. В рамките на ултразвуковата сесия „От образа към диагнозата“ лекари от „Света Анастасия“ и техни колеги представиха възможностите на абдоминалната ехография в детската възраст и разгледаха конкретни клинични случаи.

„Абдоминалната ехография намира все по-широко приложение в педиатрията. Тя дава възможност за бърза диагностика, методът е леснодостъпен и безвреден“, обясни доц. д-р Петьо Хаджийски от Клиниката по детска хирургия в МБАЛДБ „Света Анастасия“.

По думите му Детската болница разполага с високотехнологична медицинска апаратура, която позволява на специалистите да работят по съвременни стандарти и да прилагат най-новите възможности за диагностика и лечение.

Участниците в конференцията имаха възможност да разгледат клиниките и отделенията на новото лечебно заведение и да се запознаят отблизо с условията, в които ще работят и ще се развиват бъдещите поколения педиатри.

„Правена е безкомпромисно – съвременна болница, подходяща за лекари, които имат желание да се развиват. Попадайки в такава стимулираща среда, да стават все по-добри“, сподели проф. Иван Иванов, детски невролог в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив.

Тазгодишният педиатричен форум бе посветен на темата „Съвременни образни методи в педиатрията: Мултидисциплинарни решения за комплексна клинична оценка“ и включи 45 доклада. Водещи специалисти обсъдиха приложението на модерните образни методи в диагностиката и комплексната клинична оценка на децата, както и възможностите за пренатална диагностика и диагностика при новородени. С доклади в конференцията се включиха и лекари от МБАЛДБ „Света Анастасия“. Засегната бе и темата за нарастващия брой на децата, диагностицирани с аутизъм, Pans и Pandas /Педиатричен остър невропсихиатричен синдром и Педиатрични автоимунни невропсихиатрични разстройства, свързани със стрептококови инфекции – б.а./.

Сред официалните гости на форума, организиран от Регионалната педиатрична асоциация в партньорство с Община Бургас и Детската болница „Света Анастасия“, бе заместник-кметът по здравеопазване Михаил Ненов, който подчерта ключовата роля на новото лечебно заведение - създадено с мисията да осигури висококвалифицирана, комплексна, достъпна и щадяща педиатрична грижа за децата не само от Бургас, но и от целия регион и страната.

„Света Анастасия“ ще бъде не само място за лечение, но и място за знания, обучение и професионално развитие, подчерта управителят на МБАЛДБ „Света Анастасия“ д-р Благомир Здравков. Той обяви, че новото високотехнологично лечебно заведение ще организира целогодишни клинични обучения в различни специалности и направления на педиатрията. Те ще се провеждат съвместно с Бургаската педиатрична асоциация и БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“.

„ С това Детската болница на Бургас заявява още една от своите важни мисии – да бъде център не само на съвременната детска медицина, но и на развитието на специалистите, обмена на знания и въвеждането на добри медицински практики“, коментира д-р Здравков.