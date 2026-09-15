"Не е най-честният, лъже грозно": Жестока атака по Тити Папазов след президентската му кандидатура

Напрежение в българския баскетбол. Часове след като емблематичният Константин Папазов - Тити, обяви кандидатурата си за президент на Българската федерация по баскетбол, той бе подложен на сериозни критики. Малко след като даде пресконференцията си в Пресклуб "България", от ръководството на Спартак Плевен публикуваха официална позиция на страницата си, в която обвиниха Папазов , че "лъже грозно, злепоставя и представя неправилна информация".

Тежки обвинения по кандидата за президент на БФ Баскетбол

Основен акцент в позицията на Спартак Плевен бяха изказвания на Папазов по повод телевизионните права на българския шампионат: "На пресконференция днес Константин Папазов си позволи грозно да лъже, да злепоставя и да предоставя неправилна информация, включително свързана с договор за излъчване на Национална Баскетболна Лига в телевизионен ефир. Договорът за телевизия е договорен, впоследствие сключен след разговор с тогавашния изпълнителен директор на компанията и разговор на Георги Глушков, Тодор Димитров и Богдан Петков с ръководството на телевизията. Никой друг не е участвал в тези разговори.

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По предложение (а не по наредба на БФБ) от A1 Виктор Кирков е страна по договора, отговаряща за излъчването на мачовете и продукцията. Ако някой по наредба е имал право на 10% от договора - това са Георги Глушков, Тодор Димитров и Богдан Петков. Разбира се, нито един от тях не е предявявал такива претенции и не е получил суми по договора. Когато трябваше да се подновява този договор, на среща на клубовете в Самоков, Папазов и един от тогавашните ръководители на ЦСКА обясниха как българския баскетбол е бизнес, досегашното споразумение е неизгодно и не може да се поднови при настоящите към онзи момент условия.

Папазов стана деен участник в преговорите, което доведе до намаляване на сумата по договора 5 пъти. В очите на Спартак Плевен това е съсипване. Всеки има право на изразни средства, при подобно ощетяване на всички клубове от НБЛ. Господин Папазов нито е най-честният, нито е най-чистият, както сам натрапва почти ежедневно. Днешната му медийна изява отново доказа", гласи позицията на клуба.

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