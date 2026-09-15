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Ясен е жребият за новия турнир в българския футбол! Дерби ЦСКА - ЦСКА 1948 на старта

15 септември 2026, 19:29 часа 762 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ясен е жребият за новия турнир в българския футбол! Дерби ЦСКА - ЦСКА 1948 на старта

Жребият за първото издание на новия турнир в българския футбол официални бе изтеглен. Както е известно, Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига обединиха сили за създаването на "Купата на елита". В надпреварата ще участват отборите, завършили в Топ 8 на класирането за миналия сезон в Първа лига. Лудогорец, който завърши трети през кампанията 2025/26, обаче отказа участие. Така в първото издание на турнира ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда Кърджали и Ботев Враца, който заменя разградчани.

Жребият за новия турнир бе изтеглен

На 14 октомври ще се проведе първият мач от турнира. Той ще бъде между отборите на Ботев Враца и Ботев Пловдив на стадиона в Пловдив. На 21 октомври Черно море ще бъде домакин на Локомотив Пловдив на "Тича". ЦСКА ще се изправи срещу ЦСКА 1948 на 1/4-финалите. Шампионът в Левски пък ще посрещне Арда. Двубоите на "сини" и "червени" ще се изиграят 6 и 7 февруари. 1/2-финалите ще се проведат през март месец, а големият финал е предвиден за 7 април. 

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Наградният фонд на турнира възлиза на 720 хиляди евро. Всяка двойка в 1/4-финалите ще получи 75 хиляди, 1/2-финалистите - 96 хиляди, а финалистите ще разделят 150 хиляди евро. Клубовете, които не участват ще получат солидарни плащания в размер на 13 хиляди евро. Всички фази на надпреварата ще се проведат в една среща, тоест ще се проведат общо 7 двубоя. Домакините ще бъдат определи на база средната посещаемост от миналия сезон.

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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