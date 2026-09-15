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Мечтата на Турция става реалност: Съседката ни влиза в историята с мисия до Луната (ВИДЕО)

15 септември 2026, 16:58 часа 547 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мечтата на Турция става реалност: Съседката ни влиза в историята с мисия до Луната (ВИДЕО)

Турция е завършила производството, сглобяването и интегрирането на космическия апарат, разработван за първата лунна мисия на страната, заяви на 14 септември министърът на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Каджър. Космическият апарат е изпратен в Центъра за интегриране и тестване на космически системи на „Турски аерокосмически индустрии“ (TAI) за тестване на системно ниво в реални условия, посочи министърът по време на пресконференция.

Турция се стреми да стане деветата държава в света и първата мюсюлманска нация, която ще осъществи лунна мисия със собствени инженерни възможности, каза Каджър.

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Планът е за първите месеци на 2027 г.

Изстрелването на космическия апарат с тегло около 3,5 тона е планирано за първите месеци на 2027 г., като се очаква той да достигне орбита на около 100 километра над повърхността на Луната след пътуване от приблизително два месеца.

Първоначално е предвидено космическият апарат да функционира поне три месеца, каза Каджър, като мисията може да бъде удължена до 18 месеца в зависимост от резултатите.

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По време на мисията космическият апарат ще изследва взаимодействието на слънчевите ветрове с лунната повърхност, механизмите, стоящи зад образуването на вода на Луната, магнитните полета на Луната и термичните свойства на нейната повърхност. Той също така ще извършва измервания на радиацията, като използва научно оборудване, разработено в страната.

След приключването на научната мисия Турция планира да насочи космическия апарат към лунната повърхност чрез контролирани маневри за забавяне.

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Хибридна система, разработена в Турция

Според министъра хибридната задвижваща система, разработена в страната, ще бъде един от ключовите компоненти на мисията. Системата ще се използва както за маневри по повишаване на орбитата, така и за крайната последователност от запалвания, необходими за напускане на лунната орбита и приближаване към повърхността на Луната.

„Като част от тази мисия хибридната задвижваща система, която разработихме и произведохме изцяло с местни и национални ресурси, ще бъде задействана в дълбокия Космос за първи път в историята“, заяви Каджър, цитиран от Daily Sabah.

Космическият апарат е произведен с дял на местното съдържание от над 80%, като се възползва от възможностите, разработени в рамките на предишните сателитни програми на Турция, включително сателита за наблюдение на Земята „Имече“ и „Тюрксат 6А“. Тези възможности включват полетни компютри, комуникации, енергийни системи, термичен контрол и орбитални операции.

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„Работата по производството, сглобяването и интегрирането на нашия космически апарат, който е резултат от знанията, натрупани през годините в областта на спътниковите технологии, е приключила“, заяви Каджър.

Предстоящата серия от тестове ще оцени способността на космическия апарат да издържи на условията, с които ще се сблъска по време на изстрелването и в Космоса. Термично-вакуумните тестове ще симулират космическата среда, структурните тестове ще оценят неговата устойчивост към условията на изстрелване, а тестовете за електромагнитна съвместимост ще проверят дали системите му могат да работят безопасно и в съвместимост една с друга, каза Каджър.

След окончателните проверки той ще бъде изпратен в Космическия център „Кенеди“ в САЩ за изстрелване.

Министърът посочи, че програмата за изследване на Луната е достигнала степен на изпълнение от 77% от стартирането ѝ в началото на 2022 г. Към разработването и производството на космическия апарат са допринесли TÜBITAK UZAY, фирмата DeltaV и други местни технологични компании и стартъпи.

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Космически амбиции

Каджър заяви, че Турция се стреми да превърне космическите технологии в двигател на националното развитие, тъй като секторът придобива все по-голямо значение не само за научните изследвания, но и за технологичната конкурентоспособност, икономическия растеж и стратегическата независимост.

Правителството също така започна работа по спътника „Тюрксат 7А“, от който се очаква да осигури високоскоростно предаване на данни и гъвкаво покритие, включително възможности за комуникации при бедствия, обществени услуги и сигурни комуникации.

Турция разработва също така съзвездието от спътници от ново поколение „Имече-2“ и „Имече-3“, за да позволи заснемане на по-големи площи и по-често събиране на данни от едни и същи места.

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Каджър заяви, че Турция продължава усилията си за създаване на зона за развитие на космически технологии в Анкара в сътрудничество с Турската космическа агенция (TUA), TÜBITAK и Техническия университет на Близкия изток, с цел изграждане на екосистема в Космоса, подобна на тази, развита в отбранителната промишленост.

Той също така обърна внимание на космодрума, който се строи в Сомалия, като заяви, че той ще помогне на Турция да си осигури независим достъп до Космоса и същевременно ще позволи на страната да завоюва по-голям дял от разрастващата се световна космическа икономика.

Турция се присъедини към Споразуменията „Артемида“ на 31 август, като пое ангажимент за международно сътрудничество в областта на мирните и устойчиви граждански космически дейности, свързани с Луната и други небесни тела.

Страната също така се подготвя да бъде домакин на 77-ия Международен астронавтски конгрес в Анталия в началото на октомври, който - според Каджър - се очаква да привлече близо 10 000 участници от цял свят.

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Турция Луна космическа мисия
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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