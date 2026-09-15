Мечтата на Турция става реалност: Съседката ни влиза в историята с мисия до Луната (ВИДЕО)

Турция е завършила производството, сглобяването и интегрирането на космическия апарат, разработван за първата лунна мисия на страната, заяви на 14 септември министърът на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Каджър. Космическият апарат е изпратен в Центъра за интегриране и тестване на космически системи на „Турски аерокосмически индустрии“ (TAI) за тестване на системно ниво в реални условия, посочи министърът по време на пресконференция.

Турция се стреми да стане деветата държава в света и първата мюсюлманска нация, която ще осъществи лунна мисия със собствени инженерни възможности, каза Каджър.

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Планът е за първите месеци на 2027 г.

Изстрелването на космическия апарат с тегло около 3,5 тона е планирано за първите месеци на 2027 г., като се очаква той да достигне орбита на около 100 километра над повърхността на Луната след пътуване от приблизително два месеца.

Първоначално е предвидено космическият апарат да функционира поне три месеца, каза Каджър, като мисията може да бъде удължена до 18 месеца в зависимост от резултатите.

По време на мисията космическият апарат ще изследва взаимодействието на слънчевите ветрове с лунната повърхност, механизмите, стоящи зад образуването на вода на Луната, магнитните полета на Луната и термичните свойства на нейната повърхност. Той също така ще извършва измервания на радиацията, като използва научно оборудване, разработено в страната.

След приключването на научната мисия Турция планира да насочи космическия апарат към лунната повърхност чрез контролирани маневри за забавяне.

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Хибридна система, разработена в Турция

Според министъра хибридната задвижваща система, разработена в страната, ще бъде един от ключовите компоненти на мисията. Системата ще се използва както за маневри по повишаване на орбитата, така и за крайната последователност от запалвания, необходими за напускане на лунната орбита и приближаване към повърхността на Луната.

„Като част от тази мисия хибридната задвижваща система, която разработихме и произведохме изцяло с местни и национални ресурси, ще бъде задействана в дълбокия Космос за първи път в историята“, заяви Каджър, цитиран от Daily Sabah.

Космическият апарат е произведен с дял на местното съдържание от над 80%, като се възползва от възможностите, разработени в рамките на предишните сателитни програми на Турция, включително сателита за наблюдение на Земята „Имече“ и „Тюрксат 6А“. Тези възможности включват полетни компютри, комуникации, енергийни системи, термичен контрол и орбитални операции.

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„Работата по производството, сглобяването и интегрирането на нашия космически апарат, който е резултат от знанията, натрупани през годините в областта на спътниковите технологии, е приключила“, заяви Каджър.

🚀 Turkey plans to send its first spacecraft to the Moon in early 2027



Ankara aims to become the ninth country to carry out its own lunar mission, Turkish Industry and Technology Minister Mehmet Fatih Kacır said.



The spacecraft is expected to take around two months to reach the… pic.twitter.com/Qzl9PVV36R — NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2026

Предстоящата серия от тестове ще оцени способността на космическия апарат да издържи на условията, с които ще се сблъска по време на изстрелването и в Космоса. Термично-вакуумните тестове ще симулират космическата среда, структурните тестове ще оценят неговата устойчивост към условията на изстрелване, а тестовете за електромагнитна съвместимост ще проверят дали системите му могат да работят безопасно и в съвместимост една с друга, каза Каджър.

След окончателните проверки той ще бъде изпратен в Космическия център „Кенеди“ в САЩ за изстрелване.

Министърът посочи, че програмата за изследване на Луната е достигнала степен на изпълнение от 77% от стартирането ѝ в началото на 2022 г. Към разработването и производството на космическия апарат са допринесли TÜBITAK UZAY, фирмата DeltaV и други местни технологични компании и стартъпи.

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Космически амбиции

Каджър заяви, че Турция се стреми да превърне космическите технологии в двигател на националното развитие, тъй като секторът придобива все по-голямо значение не само за научните изследвания, но и за технологичната конкурентоспособност, икономическия растеж и стратегическата независимост.

Правителството също така започна работа по спътника „Тюрксат 7А“, от който се очаква да осигури високоскоростно предаване на данни и гъвкаво покритие, включително възможности за комуникации при бедствия, обществени услуги и сигурни комуникации.

Турция разработва също така съзвездието от спътници от ново поколение „Имече-2“ и „Имече-3“, за да позволи заснемане на по-големи площи и по-често събиране на данни от едни и същи места.

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Каджър заяви, че Турция продължава усилията си за създаване на зона за развитие на космически технологии в Анкара в сътрудничество с Турската космическа агенция (TUA), TÜBITAK и Техническия университет на Близкия изток, с цел изграждане на екосистема в Космоса, подобна на тази, развита в отбранителната промишленост.

Той също така обърна внимание на космодрума, който се строи в Сомалия, като заяви, че той ще помогне на Турция да си осигури независим достъп до Космоса и същевременно ще позволи на страната да завоюва по-голям дял от разрастващата се световна космическа икономика.

Турция се присъедини към Споразуменията „Артемида“ на 31 август, като пое ангажимент за международно сътрудничество в областта на мирните и устойчиви граждански космически дейности, свързани с Луната и други небесни тела.

Страната също така се подготвя да бъде домакин на 77-ия Международен астронавтски конгрес в Анталия в началото на октомври, който - според Каджър - се очаква да привлече близо 10 000 участници от цял свят.

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